Ali Akman Eintracht Frankfurt'a imzayı attı

Yaklaşık 2 aydır adı Lille, Chelsea, Arsenal ve Süper Lig devleriyle anılan Ali Akman’ın yeni takımı belli oldu.



ALİ AKMAN EİNTRACHT FRANKFURT'A İMZAYI ATTI



Bursaspor’da oynadığı futbolla tüm dikkatler üzerine çeken ve 17 maçta 9 gol atıp 3 asist yapan Ali Akman’ın Galatasaray ile Fenerbahçe’nin tekliflerini reddettiği öğrenilirken, oyuncunun amcası Ayhan Akman ve menajerlerin yönlendirmesiyle Bundesliga’yı seçtiği bildirildi.



HÜBNER TAKİP EDİYORDU



Bursaspor ile birlikte Türkiye U-21 takımında da görev alan 18 yaşındaki yetenekli forvet profesyonel kariyerindeki ilk golünü Akhisaspor maçında kaydederken “wonderkid” olarak görülen Ali Akman’ın Eintracht Frankfurt’la anlaşmaya vardığı belirtildi. Sportif Direktör Bruno Hübner’in uzun zamandır oyuncuyu takip ettiği aktarılırken, Ali Akman’ın da ayrılık hazırlıklarına şimdiden başladığı kaydedildi.

