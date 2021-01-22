Ali Akman Eintracht Frankfurt'a imzayı attı

Yeni adresi oldukça merak edilen Ali Akman, Eintracht Frankfurt'la anlaşma vardı.

22 Ocak 2021 Cuma - 13:11
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Yaklaşık 2 aydır adı Lille, Chelsea, Arsenal ve Süper Lig devleriyle anılan Ali Akman’ın yeni takımı belli oldu.

ALİ AKMAN EİNTRACHT FRANKFURT'A İMZAYI ATTI

Bursaspor’da oynadığı futbolla tüm dikkatler üzerine çeken ve 17 maçta 9 gol atıp 3 asist yapan Ali Akman’ın Galatasaray ile Fenerbahçe’nin tekliflerini reddettiği öğrenilirken, oyuncunun amcası Ayhan Akman ve menajerlerin yönlendirmesiyle Bundesliga’yı seçtiği bildirildi.

HÜBNER TAKİP EDİYORDU

Bursaspor ile birlikte Türkiye U-21 takımında da görev alan 18 yaşındaki yetenekli forvet profesyonel kariyerindeki ilk golünü Akhisaspor maçında kaydederken “wonderkid” olarak görülen Ali Akman’ın Eintracht Frankfurt’la anlaşmaya vardığı belirtildi. Sportif Direktör Bruno Hübner’in uzun zamandır oyuncuyu takip ettiği aktarılırken, Ali Akman’ın da ayrılık hazırlıklarına şimdiden başladığı kaydedildi.
 

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Etiketler: Eintracht Frankfurt ali akman
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