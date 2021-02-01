Ali Akman resmen Eintracht Frankfurt'ta

BURSASPOR'UN GENÇ YILDIZI ALİ AKMAN'IN TRANSFERİ RESMEN AÇIKLANDI!

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de listesinde olan Ali Akman'ı transfer ettiğini açıkladı. Ali Akman, sezon sonundan itibaren Bundesliga ekiplerinden Frankfurt forması giyecek.