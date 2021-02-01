Ali Akman resmen Eintracht Frankfurt'ta

Yeni adresi oldukça merak edilen Ali Akman Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya vardı.

01 Şubat 2021 Pazartesi - 14:48
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Ali Akman ile Frankfurt arasında bu sezon sonundan geçerli olmak üzere 4 senelik sözleşme imzalandı. Genç yıldız, sezon sonunda Almanya Bundesliga ekiplerinden Frankfurt forması giyecek. Eski Galatasaray Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman'ın Avrupa'ya transfer olmak istediği biliniyordu. Genç yıldızın transferi resmi olarak da açıklandı.
 
BURSASPOR'UN GENÇ YILDIZI ALİ AKMAN'IN TRANSFERİ RESMEN AÇIKLANDI!
 
Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de listesinde olan Ali Akman'ı transfer ettiğini açıkladı. Ali Akman, sezon sonundan itibaren Bundesliga ekiplerinden Frankfurt forması giyecek.

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Etiketler: Eintracht Frankfurt ali akman
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