Ali Akman yeni adresini yönetime bildirdi!

Türk futbolunun genç yıldızı Ali Akman’ın geleceği ile ilgili nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Avrupa’nın önde gelen takımlarının transfer listesinde yer alan genç forvet, yeşil beyazlı ekiple sözleşme yenilemeye de yanaşmıyor.

13 Ocak 2021 Çarşamba - 12:37
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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da Ali Akman belirsizliği yaşanıyor. Son olarak Chelsea ve Arsenal’in de ilgilendiği iddia edilen 18 yaşındaki futbolcunun nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ve Yeşil beyazlı kulübün tüm ısrarlarına rağmen henüz kontratını yenilemeyen Ali Akman’ın, Avrupa’ya gitmek istediğini yönetime yinelediği öğrenildi. Ziraat Türkiye Kupası’nda Antalyaspor’la oynanan karşılaşmada oyundan alındıktan sonra doğrudan soyunma odasına gitmesiyle de dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu için Bursaspor yönetiminin nasıl hamle yapacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu sezon yeşil beyazlı forma ile 9 gole imza atan Ali Akman, 3 de asist yaparak skora katkı sağladı.
 
 

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Etiketler: Ali Akman Bursa forvet transfer
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