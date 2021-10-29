Ali Güneş sadece iki yıldızı kenarda bıraktı! Hepsi suçlu

Bir dönem Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Beşiktaş 'ta forma giydi. 2000 yılında Mustafa Denizli yönetiminde sarı-lacivertli takımda şampiyonluk yaşadı. Sağ bekteki performansıyla dönemine damga vurdu. Ali Güneş'ten bahsediyoruz...

Skorer'e özel açıklamalarda bulunan eski milli futbolcu, 4 büyük takımı analiz etti, şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

İşte Ali Güneş'in açıklamaları: "Türkiye’de futbol ego ile yönetilirken Almanya ’da kafa ile yönetiliyor. Aradaki en büyük fark bu. Borussia Dortmund’un başkanının kim olduğunu kimse bilmez mesela ama Türkiye’de maalesef her maç sonu başkanları televizyonda görüyoruz. Son yıllarda para ile başarı gelmeyeceğini anlamış olmak lazım. En büyük örnek ise PSG bence. Türkiye’de en büyük hata bu. Fenerbahçe’de o kadar çok futbolcu alındı, tazminatlar ödendi ki ben üzülüyorum, yazık günah. Avrupa ’yı izlediğimiz zaman neden takımlarımız final oynayamıyor diyorum. Bizim Portekiz ’den ne eksiğimiz var. Para var ama bizde ego ön plana çıkıyor. Kafaları biraz daha değiştirmemiz lazım. Bunları söylediğim için sevilmiyor olabilirim ben Türk insanı kazansın istiyorum. İleriye gideceğimize geri gidiyoruz. Bazı şeylerin değişmesi lazım. Bizim ömrümüz yeter mi bilmiyorum.

'Pereira, çok başarılı bir teknik direktör değil'

Teknik direktör Vitor Pereira’nın neden geldiğini eleştirebiliriz aslında. Belki Ali Koç, Pereira’yı başarılı bulabilir ama bana göre çok başarılı bir teknik direktör değil açıkçası. İlk geldiği dönemde de başarılı değildi. Burada sadece Pereira’ya suç bulmak olmaz yani burada evet teknik direktörün de suçu var, yönetimin de suçu var, futbolcularında suçu var. Altay ’ı ve Szalai’yi kenara bırakıyorum, diğer futbolcuların kendine şunu sorması lazım biz gerçekten Fenerbahçe formasının hakkını teslim ediyor muyuz? Şundan da şüphem var açıkçası, Pereira ve diğer futbolcular Fenerbahçe formasının büyüklüğünün farkındalar mı?

Milan örneği

Mesela Milan ’a gittiğiniz zaman size önce Milan’ın müzesini gezdiriyorlar. Tarihini öğretiyorlar, Milan’ı anlatıyorlar. Yeni jenerasyon veya yurtdışından gelen futbolcular belki Fenerbahçe’yi bilmeyebilir ama Fenerbahçe, Trabzon spor, Beşiktaş, Galatasaray bu kulüplerin çok büyük tarihleri var. Ancak bazı teknik direktörler ve bazı futbolcular farkında değil. İlk etapta para ön planda olabilir ama ben Fenerbahçeli olduğum için belki böyle düşünüyor olabilirim ama o formayı giymek, onun karşılığını verebilmek o kadar kolay değil.

'Hepsinin hatası var'

Futbolcularda da suç olduğunu düşünüyorum. Burada Ali Koç’u da eleştirebiliriz yaptığı transferlerden dolayı ama bütün suçu başkanda veya teknik direktörde bulmakta doğru değil. Bana göre hepsinin hatası var ve bir an önce toparlanması lazım. Ben bunu 2-3 senedir söylüyorum. Fenerbahçe böyle devam ederse AC Milan olma yolunda ilerliyor. AC Milan’da son senelere baktığınızda ismi var ama ortada bir başarısı yok artık. Doğru adımlar atılmazsa artık sıradan bir takım olur Fenerbahçe. Bu da Türk futbolu için çok büyük bir kayıp olur diye düşünüyorum.

'Mesut'un 2 iyi maçını hatırlamıyorum'

Avrupa’da Mesut Özil gibi futbolculara biraz daha sabrediyorlar. Ancak Pereira da ve Ali Koç şunu farkında Fenerbahçe camiasının, taraftarının böyle bir sabrı yok. Fenerbahçe için zaman artık gittikçe daralıyor. Yani Pereira’nın Mesut Özil’e sürekli kötü oynasa bile şans verme durumu kalmadı artık. Ben taraftarın da artık Mesut’a çok fazla inancı olduğunu düşünmüyorum. Baktığımızda Mesut 1 senedir Fenerbaçe forması giyiyor ve kaç tane iyi maç oynadı derseniz ben 2 maçını hatırlamıyorum açıkçası. Burada artık Mesut’un etrafına bir takım kurma gibi bir düşünce değil de Mesut’un artık kendini toparlaması lazım.

'Eski gücü kondisyonu artık yok'

Parantez içinde şunu söyleyeyim ben Mesut’un artık kendini toparlayabileceğini düşünmüyorum. Çünkü belli bir yaştan sonra istediğiniz kadar yetenekli olun Mesut’un yeteneğinden kimsenin şüphesi yok tabii ama Mesut’un eski gücü, kondisyonu artık yok. Yani bunlar olmadığı zaman kafanızda istediğinizi sahada yapamazsınız. Mesut da böyle bir problem var. Kafa olarak tüm futbolculardan ileride olduğunu düşünsem de fizik olarak bunları uygulayamadığı için iyi performans sergileyemiyor. Pereira’nın da zaten bekleme lüksü kalmadı. Fenerbahçe 1-2 maç daha kaybederse ligden kopar diye düşünüyorum. camia ve taraftar için zor bir dönem. İlerleyen zamanlarda doğru adımlar atılırsa Fenerbahçe tekrar Fenerbahçe olur.

'Trabzonspor iyi futbol oynuyor'

Genel olarak baktığımızda Trabzonspor iyi futbol oynuyor. Aslında Fenerbahçe çok kötü değildi. Ben üstüne koyar biraz daha iyi olur diye beklemiştim. Beşiktaş’ta sakatlık problemleri çoktu o yüzden 1-2 maç kaybettiler. Galatasaray’ın genç bir kadrosu var. Baktığımız zaman bu uzun maratonda aralarından en avantajlı Galatasaray’da çıkabilir. Hatayspor çok iyi futbol oynuyor ancak uzun vadede çok tutunabileceklerini düşünmüyorum. Trabzonspor’da şöyle bir problem görüyorum. İsmi iyi olan çok fazla futbolcuları var. Orada eğer bazı şeyler kötü gitmeye başlarsa dengeler değişebilir. Çünkü bu takımlarda çok isimli futbolcular olunca yeri geldiği zaman huzursuzluklar olabiliyor. İsim vermeyeceğim ama dışarıdan baktığımda 1-2 sorunlu futbolcu görüyorum. Bu oyuncular yarın bir gün oyundan çıkarıldığı ya da oynatılmadığı zaman dengeleri değiştirebilirler. Trabzon şu an iyi gitse de 1-2 mağlubiyetten sonra bazı şeyler ortaya çıkabilir.

'Sergen hoca futbolcuları çok fazla sıkmıyor'

Fenerbahçe’de ileride problemler olabilir ancak bu problem sadece Galatasaray’da olmaz. Çünkü Fatih Terim orada tek patron olduğu için. Fatih Terim yeri geldiği zaman isme bakmadan oyuncuyu çıkarıp yerine genç bir oyuncu oynatabilen bir teknik direktör. Beşiktaş keza aynı. Sergen hocayı biliyorum aynı takımda oynadık. Futbolcuları çok fazla sıkmıyor. Bu futbolcular için bir avantaj. Beşiktaş’ta sakat futbolcular iyileşir tekrar formda olurlarsa ileride Beşiktaş’ın şampiyonlukta şansı daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Trabzon şu an her ne kadar daha avantajlı gözükse de daha çok şey değişecektir. Bütün takımların kriz yaşayacağını düşünüyorum. En çabuk bu krizi atlatan takım şampiyon olacak.

'Sergen hocanın hedefi A Milli Takım'