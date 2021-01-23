Ali Koç'a akılalmaz teklif! Sosyal medyada gündem oldu: Mert Hakan...

Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi Ahmet Dönmez, şaşırtan bir öneride bulundu. "Mert Hakan santrfor, Jose Sosa stoper oynasın" diyen Dönmez'e başkan Ali Koç'un cevabı da dikkati çekti.

23 Ocak 2021 Cumartesi - 14:04
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Sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirildi. Toplantıya Ali Koç'a yapılan bir öneri damga vurdu.
 
Divan Kurulu Üyesi Ahmet Dönmez, "Sayın Başkan teknik heyete söylese; antrenmanlarda Mert Hakan'ı santrfor, Jose Sosa'yı ise stoperde deneseler inanıyorum ki başarılı olacaklardır" dedi.
 
Dönmez'in şaşırtan bu önerisine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Teşekkürler, önerinizi hocamıza ileteceğim" karşılığını verdi.
 
 
 

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Etiketler: Ali Koç fenerbahçe Mert Hakan
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