Ali Koç'a akılalmaz teklif! Sosyal medyada gündem oldu: Mert Hakan...

Sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirildi. Toplantıya Ali Koç'a yapılan bir öneri damga vurdu.

Divan Kurulu Üyesi Ahmet Dönmez, "Sayın Başkan teknik heyete söylese; antrenmanlarda Mert Hakan'ı santrfor, Jose Sosa'yı ise stoperde deneseler inanıyorum ki başarılı olacaklardır" dedi.

Dönmez'in şaşırtan bu önerisine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Teşekkürler, önerinizi hocamıza ileteceğim" karşılığını verdi.