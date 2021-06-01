Ali Koç açıkladı! 'Emre Belözoğlu'na teşekkür ederim'

01 Haziran 2021 Salı - 15:55
| Son Güncelleme : 01 06 2021 - 16:09
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FBTV'de basın mensuplarıyla bir araya geldi ve soruları yanıtlıyor.
"SEÇİM TARİHİ DEĞİŞEBİLİR"
Niye bugüne bıraktık, onu bir anlatayım. Aslında dün yapılan açıklamaları beklemek istedik. Bir endişemiz, duyumlarımız vardı. O da pazar günü sokağa çıkma yasağının devam edecek olması. Niye endişe verici bu? Normal şartlarda, tüzüğümüzün emrettiği gibi 5-6 Haziran'da geleneksel olağan seçimli genel kurulumuzu yapacaktık. Fakat, 1 Haziran'a kadar uzatılınca kısıtlamalar yeni bir tarih belirlemek zorunda kaldık. 13 Haziran oldu ama pazar günü kısıtlamaların olacağını tahmin edemedik. İki ihtimal var. Yeni bir duyuru yapmamız gerekiyor. Duyurudan 15 gün sonra ilk toplantı, çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı. O da bizi 24-25 Haziran'a götürüyor. Mantık ne diyor? 12-13'ü 1 gün öne çekebilir misiniz diyor ama hukuken mümkün değil ve hukukçulara göre mahkemelik bir konu olabilir. İkinci seçeneği araştırıyoruz, çok kişiyle konuştuk. Hepimizin ilk defa karşılaştığı bir durum. 12-13'te tutalım ve Fenerbahçe kongresine özel bir izin alabilir miyiz dedik? Cumartesi konuşmalar, pazar sadece oy faslı oluyor bizde. Pazara sadık kalabilir miyiz diye düşünüyoruz ama zor gözüküyor. Olmazsa, 2 Haziran akşamına kadar duyuru yapacağız. 25-26 Haziran cuma cumartesi, bir daha değişmemek üzere inşallah seçim tarihini belirleyeceğiz.
"ZORLU, RIDVAN DİLMEN, SERDAR TATLI..."
Gelişmeleri yakın takip eden Fenerbahçeliler ve Fenerbahçeli olmayanların aşikar olduğu konu. Yok nisanda şampiyon, yok Zorlu sezonu, yok efendim Dilmen-Tatlı sezonları. Sonuca bakıyoruz. Sonuç ortada. Dillendirenler ortada yok. Bu normalleşti. Norm haline geldi.
"BU SÖZLER PERFORMANSIMIZI ETKİLİYOR"
Normalleşmeye rağmen inananların sayısı azaldı ama inananların sayısı da az değil. Ne yazık ki bu Türk futbolunun realitesi. Şapka çıkarmak lazım. Sistematik, ısrarlı ve etkin bir şekilde bu argümanları, imaları, hatta iftiraları her sezon yerleştirip buna da yeterince inanacak bir kitle bulabilmek hakikaten üstün bir başarı. Bu bizim performansımızı bir yere kadar etkiliyor. Ben sezon başında buna dikkat çektim. Bu golü yemeyin, dikkat edin, böyle bir şey yok futbolculara, çalışanlara söyledim. Bu devam ediyor. Azalarak da olsa devam ediyor. Göz ardı edemeyeceğimiz bir kitle var.
"BU SEKTÖRÜN DEĞİŞMESİ LAZIM"
Bazı şeyleri, sistemi değilse kendimizi değiştireceğiz demiştim. Bizim Fenerbahçe'ye olan genel bir yaklaşım, Ali Koç da başkan olunca başka sebeplerden dolayı artan olumsuz bir yaklaşım, iftiralar ve imalar, bir müddet daha Türk futbolunun realitesi olarak devam edecek. Biz aslında yönetime gelince eski köye yeni adet getirmeye çalıştık. Uygun dille, düzgün üslupla başarılabileceğini, adil rekabeti, birlik ve beraberlik olması gerektiğini söyledi. Bazıları bunu naif ve saf görmüş olabilir. Bazıları gerçek dışı görmüştür. Saf, dürüst olmayı, üç kağıtçı, algıcı, iftiracı olmaya hayatım boyunca tercih ederim. İnşallah böyle olanların sayısı bu sektörde artar. Bu sektörün değişmesi lazım.
"EMRE BELÖZOĞLU'NA TEŞEKKÜR EDERİM"
Emre Belözoğlu'na teşekkür ederim. Bugüne kadar yaptığı tüm hizmetler için teşekkür etmek istiyorum. Kendisinden ne istediysek, saf duygularla elinden gelenin en iyisini yapmak üzere, elini taşın altına koydu. Birçok konuda büyük artılar getirdi. En büyük hayali teknik direktör olmak olan bir insanın bu riski alma mecburiyeti yoktu. O geldikten sonra Fenerbahçelilerin beklentisine çok daha yakın bir seviyede futbol oynandı. Biz şampiyonluğu Sivas
maçında kaçırdık. İnşallah bütün başlanlık dönemimi bir hocayla geçiririm dedim, hoca konusunda hedeflediğimiz kan uyuşmasını bir türlü yakalayamadık. Bu değişikliği yaptıkça birçok şey zincirleme etkileniyor. Biz de aynı hocayla devam ediyor olmayı isterdik.
"TERCİHİM YABANCI HOCADAN YANA"
Belli bir süredir şampiyonluk yok. Fenerbahçe'de her zaman bir baskı var. Emre'yi de riske atmamak adına, yabancı hoca tercihi yaptık. Emre'yle de bunu konuştuk. Emre'nin buna sıcak baktığını söyleyemem. Onu da anlayışla karşılıyorum.