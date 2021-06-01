Ali Koç açıkladı! 'Emre Belözoğlu'na teşekkür ederim'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FBTV'de basın mensuplarıyla bir araya geldi ve soruları yanıtlıyor.

"SEÇİM TARİHİ DEĞİŞEBİLİR"

Niye bugüne bıraktık, onu bir anlatayım. Aslında dün yapılan açıklamaları beklemek istedik. Bir endişemiz, duyumlarımız vardı. O da pazar günü sokağa çıkma yasağının devam edecek olması. Niye endişe verici bu? Normal şartlarda, tüzüğümüzün emrettiği gibi 5-6 Haziran'da geleneksel olağan seçimli genel kurulumuzu yapacaktık. Fakat, 1 Haziran'a kadar uzatılınca kısıtlamalar yeni bir tarih belirlemek zorunda kaldık. 13 Haziran oldu ama pazar günü kısıtlamaların olacağını tahmin edemedik. İki ihtimal var. Yeni bir duyuru yapmamız gerekiyor. Duyurudan 15 gün sonra ilk toplantı, çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı. O da bizi 24-25 Haziran'a götürüyor. Mantık ne diyor? 12-13'ü 1 gün öne çekebilir misiniz diyor ama hukuken mümkün değil ve hukukçulara göre mahkemelik bir konu olabilir. İkinci seçeneği araştırıyoruz, çok kişiyle konuştuk. Hepimizin ilk defa karşılaştığı bir durum. 12-13'te tutalım ve Fenerbahçe kongresine özel bir izin alabilir miyiz dedik? Cumartesi konuşmalar, pazar sadece oy faslı oluyor bizde. Pazara sadık kalabilir miyiz diye düşünüyoruz ama zor gözüküyor. Olmazsa, 2 Haziran akşamına kadar duyuru yapacağız. 25-26 Haziran cuma cumartesi, bir daha değişmemek üzere inşallah seçim tarihini belirleyeceğiz.