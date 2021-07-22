Ali Koç: Ben büyük konuşmam ama bu sene...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulundu.

Futbolda bu sezon beklenen şampiyonluğa ulaşacaklarını söyleyen Ali Koç "Yavaş yavaş ligler başlayacak ve stresli günlere geri döneceğiz. Maçlarımız günlük hayatımızın önemli parçası olacak. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu sene özellikle futbolda güzel günler yaşayacağız. Ben büyük konuşmam ama bu sene inançlı ve iddialıyız. 7 senedir beklediğimiz şampiyonluk sevincini bu sene yaşayacağız." dedi.

Transfer çalışmalarını gizli yürüttüklerini söyleyen Ali Koç "Çalışmalar iyi gidiyor. Bu sene süreçleri farklı ele alıyoruz. Bazı çalışmaları bitince açıklıyoruz. Gizli kalması gerektiği için buna önem veriyoruz. Tüm şubelerde çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.