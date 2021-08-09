Ali Koç: Bu bir sponsorluk anlaşması değil...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Paribu ile yapılan işbirliği anlaşması için düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;

"Fenerbahçe olarak bize göre tarihi bir imzaya tanıklık edeceksiniz. Çok kötü durumda olan futbol sektörü, yeni gelir kalemleri yaratmak zorunda. Kripto dünyası, futbol kulüpleri adına ciddi bir kaynak yaratma fırsatı sunuyor. Biz bu süreçte Fenerbahçe markasının ne kadar üst seviyede olduğunu test ettik. Bu bir sponsorluk anlaşması değil. Bu 25 yıllık işbirliği anlaşması. Anlaşmanın duyurulmasının ardından Paribu'nun trafiği 7 kat, yeni üye sayısı ise 5 kat artmış. Büyük taraftarımız her zaman söz konusu Fenerbahçe ise neler yapabileceklerini gösterdiler."