Ali Koç derbiden sonra transfer müjdesini verdi

Trabzonspor galibiyetinden sonra açıklamalarda bulunan Ali Koç, Boupendza hakkında 'Hatayspor'a teşekkür ederiz' dedi.

28 Şubat 2021 Pazar - 22:03
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Süper Lig'de Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç açıklamalarda bulundu.
 
"Fenerbahçe'de hoca olmak çok zordur. Bir günde getirirler, bir günde götürürler. Bizim camiamız çok talepkardır. Biz sosyal medyaya göre hareket etseydik pek çok değişiklik yapardık. Hem hocamız hem yönetimimiz hem de sportif direktörümüz elinden geleni yapıyor"
 
Caner Erkin sorusuna Koç, "Spesifik oyuncular üzerine yorum yapmak istemiyorum. Bu gibi kararlar ortak alınan kararlardır. Ne hoca kendi başına alır, ne de sportif direktör. Oturulur konuşulur, ortak karar alınır. Bugün kadroda olmaz, yarın olur" dedi.
 
Boupendza ile ilgili olarak ise "Eşit tekliflerin arasında bizi önde görüyorlarsa ne güzel. Teşekkür ederiz Hatayspor'a" cevabını verdi.

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Etiketler: ali koç boupendza
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