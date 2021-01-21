Ali Koç: "Hem ayrılacak hem gelecek futbolcu olacak"

Süper Lig'de Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç açıklamalarda bulundu

"Burada 3 puan almak zor, zor deplasman. Hava şartlarına soğuğu da eklediğimizde zor olacağını biliyorduk. Daha iyi oynayabilirdik, bu 1 puanını değeri sezon sonunda daha çok belli olur."

"Maç saatiyle ilgili tartışmaya yol açacak bir durum yok. Erzurum 'da da söyledim bu konu hakkında. TFF'ye yardımcı olmak lazım. Yoğun takvimi yönetmeye çalışıyor. Ben bakarken bile yoruluyorum."

"Ayrılacak da olacak. Gelecek futbolcu da olacak."