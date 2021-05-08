Ali Koç itiraf etti! 'Yetmeyebilir'

İşte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un o sözleri

'SONUNA KADAR TERTEMİZ GİDECEĞİZ'



Dramatik bir maçtı, iki takım için de 3 puan önemliydi. 1 puan ikimize de yaramıyordu, ilk yarı Ankaragücü 3-4 yapabilirdi, ikinci yarı biz 3-4 yapabilirdik, kafa kafaya gitti maç, uzatmanın son 1-2 dakikasında kimin gol attığını bile göremedim, sonradan öğrendim. Yarışa devam ediyoruz. Sezon başından beri takıma inandık, sonuna kadar inandık, zamanı geldi vites arttırdık, zamanı geldi kötü oynadık vs sonuna kadar inandık ve inanmaya devam edeceğiz. Allah neyi gösterir bilmiyorum, sonuna kadar mücadele verdik. Buraya kadar gelirken ne kayrıldık, ne ittirildik, ne destek aldık ki aksine mağdur olduk, pek çok puanımız gitti, sakin olduk. Biz buraya kadar tertemiz geldik, sonuna kadar tertemiz gidecek. İnşallah mutlu sona ulaşırız, ulaşamazsak da 2. olmayı garantilememiz lazım.

'GARİP OLAYLAR YAŞANIYOR'



Sonuna kadar iddiamızı sürdüreceğiz. 5 galibiyet 1 beraberlik demiştim, yetmeyebilir de ama sonuna kadar sürdüreceğiz. Maçlardan önce hakemleri hedef tahtasına koymadan, yok rakibimiz niye sert muhabbeti yapmadan, algı yapmadan... Alanya da kora kor oynadı, Erzurum 'un nasıl oynadığını gördünüz, burada Ankaragücü de öyle. Rekabetin güzelliği böyle, her 3 puan ciddi para kazandırıyor, her takım kora kor mücadele etmeli, ligimiz böyle daha güzel olur. Ligimizde garip garip olaylar da yaşamıyor değiliz.

'30 SANİYEDE PFDK'YA SEVK EDİLDİ'



Ülke futbolunda verilen kararlar, süreçler, kararların nasıl alındığı, liyakat konusu vs. baştan aşağı gözden geçirilmeli. Alper Pirşen çıktı, anlattı, akşam üstü Selahattin bey bir şeyler sarf etti. Herhalde Türk futbol tarihinde 30 saniyede PFDK'ya sevk edilen ilk kişidir, ne kadar hızlı hareket ediyorlar. Bize göre net bir kural hatası var. Konu ofsayt mı değil mi değil, ofsayt ama top oraya varmadan yapılan bir faul var. Hakemin raporunda yazanın aksine, VAR'a çağrılıp izlemesi gerekiyordu, bu kural hatasıdır. Bundan daha ağır kural hatası vardı. Hakemlerden ek raporlar isteyerek ayıplar örtbas edilmemeli ki hata yapan 10 kere düşünsün, bütün hakemler düşünsün. Böyle yaparsam maç alamam desin. Böyle yapan hakemi 3 gün sonra maça atıyorsunuz, işareti veriyorsunuz, kural hatası falan dinlemem diyorsunuz. Süreç yönetimi dedim ya, böyle bir itiraz varsa inanmasanız bile süreç sonuçlanana kadar etik olarak hakeme maç verilmez.

'ÖRTBAS ETTİLER'

Aynı takıma üst üste 2 hakem, cezalar... Kafanıza göre savaş açıyorsunuz, saçmasapan bir yaklaşım. Samsunspor maçında yaşanan olayları hepiniz biliyorsunuz. Sarı kart gösterdiğini düşündüğü birine bir sarı kart daha veriyor ve kural hatasına girmesin diye kırmızı kart verdim diyor. Yok efendim MHK yanlış duruma düşmesin, hakemler ofsayta düşmesin diye ek raporlarla örtbas ettiler. Samsunspor camiasının başkanı ne kadar serzenişte bulunsa haklıdır, hayretler içindeyiz. 12-15 puanımız hakem hataları yüzünden heba oldu, biz buraya tertemiz geldik, tertemiz devam edeceğiz ama trajikomik olaylar yaşanıyor.

'ALİ KOÇ DİYE BİR HAKEM VARMIŞ'



Ali Koç diye bir hakem varmış, bizim U19 maçımıza atanıyor, Çarşamba günü Antalya 'da mevzu bahis ediliyor, birileri Nihat Özdemir'e serzenişte bulunuyor ve kendisi de MHK başkanını arayarak, 'Nedir bu rezalet, gereğini yapın' diye bir şeyler söylüyor ve gece yarısı 12:30'da atamaları yapan kişi görevden alınıyor. Ali Koç'u maçtan almıyorlar, hakemlikten, onu atayanı alıyorlar. Herhalde Ali Koç'u maçtan almak yemedi. Siz burada ne yapıyorsunuz? Hakem o mesajı alacaktır, hangi kulübün yöneticilerinin itiraz ettiğini, arada geçen muhabbet, federasyon başkanının araması hakem camiasında şimdi konuşuluyor. Bu ayıptır, utanç verici.

'SERZENİŞLER, ALGILAR'

