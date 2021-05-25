Ali Koç Jose Sosa'yı acil koduyla çağırdı ve...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Arjantinli yıldız Jose Sosa'yı kulübe çağırdığı öğrenildi.

25 Mayıs 2021 Salı - 8:45
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Fenerbahçe'de dün Emre Belözoğlu'nun futbolcularla birlikte kulüp binasına giderek başkan Ali Koç'la görüşme yaptığı ileri sürüldü. Ancak işin aslının öyle olmadığı öğrenildi. 40 yaşındaki teknik adamın, 1 Haziran'a kadar devam eden sportif direktörlük görevi dolayısıyla kulübe her gün gidip geldiği, dün de gelecek sezon planlaması için Başkan Ali Koç'la ilk toplantısını yaptığı belirtildi.

JOSE SOSA ACİLEN KULÜBE ÇAĞRILDI

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine devam edip etmeyeceği ile ilgili başkan Koç'un vereceği kararın beklendiği bildirildi. Bu arada Bodrum'da tatil yapan Sosa'nın, başkanın acil çağrısı üzerine İstanbul'a geldiği kaydedildi. Koç'un, bir sene daha sözleşmesi bulunan ve indirim istenen Arjantinli yıldızın düşüncesini sorduğu ifade edildi.
 

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Etiketler: ali koç sosa fenerbahçe
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