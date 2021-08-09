Ali Koç kararını verdi! 10 ayrılık olacak

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Pereira'nın kadro dışı bıraktığı bazı isimlere yenileri eklenecek ve yaprak dökümü devam edecek.

Pereira'nın Ademi, Thiam, Sadık, Caner ve Sinan Gümüş'ün takımdan gönderilmesini istemesinin ardından Başkan Ali Koç da bazı isimlerle yolların ayrılacağını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde tüm takımla bir araya gelen ve toplantı yapan Başkan Koç, "Kadro çok şişkin, 10 kişiyi göndermek zorundayız. Mecburum. Bu durum kimsenin moralini bozmasın" dedi. Başkan Koç'un açıklamasının ardından gözler gönderilecek diğer isimlere çevirildi.

ZAJC KAFA KARIŞTIRDI

Akşam'ın haberine göre bunlardan biri Beşiktaş 'a önerilen Caulker... Ancak Pereira'nın sistemine uymayan bazı sürpriz isimlerin de olabileceği belirtildi.