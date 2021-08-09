Ali Koç kararını verdi! 10 ayrılık olacak

Kadro şişkinliğinden yakından Başkan Ali Koç'un 10 futbolcuyla yollarını ayıracağı ortaya çıktı.

09 Ağustos 2021 Pazartesi - 15:15
İLGİLİ HABERLER
Slaven Bilic: Min-jae Kim 3'lü de rahatlıkla oynar Ali Koç: Bu bir sponsorluk anlaşması değil... Fenerbahçe'den açıklama! Reddedildi Galatasaray... Müjde! Samatta'ya talip var Fenerbahçe, Min-Jae Kim transferini açıkladı

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Pereira'nın kadro dışı bıraktığı bazı isimlere yenileri eklenecek ve yaprak dökümü devam edecek.
 
Pereira'nın Ademi, Thiam, Sadık, Caner ve Sinan Gümüş'ün takımdan gönderilmesini istemesinin ardından Başkan Ali Koç da bazı isimlerle yolların ayrılacağını söyledi.
 
Geçtiğimiz günlerde tüm takımla bir araya gelen ve toplantı yapan Başkan Koç, "Kadro çok şişkin, 10 kişiyi göndermek zorundayız. Mecburum. Bu durum kimsenin moralini bozmasın" dedi. Başkan Koç'un açıklamasının ardından gözler gönderilecek diğer isimlere çevirildi.
 
ZAJC KAFA KARIŞTIRDI
 
Akşam'ın haberine göre bunlardan biri Beşiktaş'a önerilen Caulker... Ancak Pereira'nın sistemine uymayan bazı sürpriz isimlerin de olabileceği belirtildi.
 
Hazırlık maçlarında fazla şans bulamayan Sosa'nın yanı sıra Lemos, Dirar, Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'nun da gönderilecekler arasında yer alabileceği belirtildi. Zajc ise gösterdiği performansın ardından Pereira'nın aklında soru işareti bıraktı. (Aksam)

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: ali koç fenerbahçe pereira
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Burak Elmas ile Ali Koç arasında transfer savaşı! Türkiye'de kimse yüzüne bakmamıştı ama şimdi... Burak Elmas ile Ali Koç arasında transfer savaşı! Türkiye'de kimse yüzüne bakmamıştı ama şimdi...
Vitor Pereira bir kalemde silip atmıştı! Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu 'Kankasının' yanına gidiyorVitor Pereira bir kalemde silip atmıştı! Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu 'Kankasının' yanına gidiyor Vitor Pereira 'Ben kendi kadromu kuracağım' dedi yıldız futbolcuyu Sergen Yalçın'a teklif ettiVitor Pereira 'Ben kendi kadromu kuracağım' dedi yıldız futbolcuyu Sergen Yalçın'a teklif etti Transferde son dakika! Galatasaray'da Mostafa Mohamed depremi! Fatih Terim'in takas planı ortaya çıktıTransferde son dakika! Galatasaray'da Mostafa Mohamed depremi! Fatih Terim'in takas planı ortaya çıktı
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.