Ali Koç maç sonu konuştu: Türbülansın içindeyiz, taraftar haklı

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma Akdeniz ekibinin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Mücadelenin ardından Fenerbahçe taraftarları, yönetime tepki gösterdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

24 Ekim 2021 Pazar - 22:37 | Son Güncelleme : 24 10 2021 - 22:40
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Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:
 
"Taraftarın serzenişi haklı, bu camia 7 senedir şampiyonluk bekliyor. Futbolun içinde var, kazanmak için çıktık, taraftar da bunun bilincinde, taraftarlar burayı doldurdu, dernekler geldi. Her şey güzel başladı. İlk yarı pozisyon vermedik. İki kere geldiler, iki gol oldu. İlk yarı orta sahayı geçemediler."
 
"Bir türlü bu baskının sonucunu gole çeviremiyoruz. İlk yarıda sonra mağlubiyet kimsenin aklında geçmiyordu. Bir düşüş var. Şampiyonluğa oynayan her takımda bu olabilir. Sadece biz değil, şampiyonluk adayları bu türbülansa girebiliyor. Biz de bir türbülansın içindeyiz. taraftar haklı, 7 senedir şampiyonluk bekliyorlar. Bize düşen bu ekibi toplamak. Köprünün altından çok su akar."

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