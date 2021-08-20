Ali Koç: Pelkas tabii ki satılmayacak

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Başkan Ali Koç açıklamalarda bulundu.

20 Ağustos 2021 Cuma - 0:17
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Novak şoku! Fenerbahçe: 1 - HJK Helsinki: 0 Fenerbahçe maçına Muhammed Gümüşkaya damgası! Mesut Özil'in yerine girdi ve... Fatih Terim'den Marcao'nun cezası için flaş açıklama Sivasspor: 1 - Kopenhag: 2

Ali Koç maç sonrası şu açıklamalarda bulundu:
 
"Daha çok yolun başındayız. Köprünün altından daha çok sular akacak. Bu daha sistemin oturmamış hali. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Hocamızı, sistemini kısa zamanda öğretip anlattığı için kutluyorum.  İnşallah en az 3, hesabımızı doğru yaparsak da 4 transferimiz olacak. 94'üncü dakikada hala baskı yapan, birbiri için mücadele eden bir takım kurduk."
 
Ali Koç transferle ilgili konuşurken bir taraftar, "Sörloth" diye bağırmaya başladı; Başkan Ali Koç ise: "Bir dakika susar mısın lütfen." dedi.
 
"Pelkas tabii ki satılmayacak. Harcama limitlerinde sorunumuz yok. Sorun, al-sat dengesinde. O da UEFA'nın koyduğu FFP."
 
"Samatta biraz toparlarsa, özellikle Serdar ve Enner de bitirici santrforlar. Göreceğiz."

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Randers - Galatasaray maçına Kerem Aktürkoğlu damgası! Herkes onu izledi, şov yaptı... Randers - Galatasaray maçına Kerem Aktürkoğlu damgası! Herkes onu izledi, şov yaptı...
Alexander Sörloth transferinde Fenerbahçe için tek engel! Transferde son dakika haberleri: Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray...Alexander Sörloth transferinde Fenerbahçe için tek engel! Transferde son dakika haberleri: Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray... Senegalli golcü Demba Ba'dan şaşırtan karar! Sadece 48 dakika...Senegalli golcü Demba Ba'dan şaşırtan karar! Sadece 48 dakika... Sergen Yalçın istedi milli yıldız Beşiktaş'a 'evet' dedi! Transfer görüşmeleri resmen başladı...Sergen Yalçın istedi milli yıldız Beşiktaş'a 'evet' dedi! Transfer görüşmeleri resmen başladı...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.