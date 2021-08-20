Ali Koç: Pelkas tabii ki satılmayacak

Ali Koç maç sonrası şu açıklamalarda bulundu:

"Daha çok yolun başındayız. Köprünün altından daha çok sular akacak. Bu daha sistemin oturmamış hali. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Hocamızı, sistemini kısa zamanda öğretip anlattığı için kutluyorum. İnşallah en az 3, hesabımızı doğru yaparsak da 4 transferimiz olacak. 94'üncü dakikada hala baskı yapan, birbiri için mücadele eden bir takım kurduk."

Ali Koç transferle ilgili konuşurken bir taraftar, "Sörloth" diye bağırmaya başladı; Başkan Ali Koç ise: "Bir dakika susar mısın lütfen." dedi.

"Pelkas tabii ki satılmayacak. Harcama limitlerinde sorunumuz yok. Sorun, al-sat dengesinde. O da UEFA 'nın koyduğu FFP."

"Samatta biraz toparlarsa, özellikle Serdar ve Enner de bitirici santrforlar. Göreceğiz."