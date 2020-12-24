Ali Koç'tan, Akşener'e ziyaret

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret etti.

24 Aralık 2020 Perşembe - 13:10
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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e genel merkezde ziyarette bulundu.  Akşener'e, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları da eşlik etti. Ali Koç 'Meral Akşener'e sevgi ve saygılarımla' yazılı Fenerbahçe formasını, "Biliyorum Beşiktaşlısınız; ama bu da bizim hediyemiz" diyerek hediye etti. Akşener ise Beşiktaşlı olmadığını aslında takım da tutmadığını belirterek "Ağabeyim çok sert bir Fenerbahçeli. Oğlum benim Galatasaray Lisesi mezunu. Dolayısıyla oğlan durumundan Galatasaraylıyım diyorum" deyince Ali Koç, "Tamam problem değil" yanıtını verdi. Ali Koç, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından genel merkezden ayrıldı.
 

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Etiketler: Fenerbahçe Ali Koç Meral Akşener
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