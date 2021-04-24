Ali Koç'tan flaş Emre Belözoğlu açıklaması! 'Tecrübesiz...'





Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, online olarak düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

ARTIK HER MAÇIMIZ FİNAL







"Geçen hafta bizim için karlı bir hafta oldu. Bay geçirdiğimiz bir haftada rakiplerimiz puan kaybetti. Bu sefer çok şükür ki bizim lehimizde sonuçlar yaşandı. Artık her maçımız final. Olağanüstü bir sezon yaşıyoruz. Geçen sene lige ara verildi, yeni sezon hemen başladı. Düşme kaldırıldığı için 21 takımla sıkışık bir takvim var. Her takım kronavirüs sıkıntısı yaşadı."

EROL HOCAYA TEŞEKKÜR EDERİZ

"İç sahada olumsuz anlamda tarihi rekor kırarken; dış sahada rekor kırdığımız garip bir sezon yaşıyoruz. Avrupa 'da da büyük takımlar beklenmedik sonuçlar yaşıyor. Kaybetmememiz gereken puanlar kaybettik. Hakem hatalarından pek çok puan kaybettik. Her şeye rağmen toparlandık ve şampiyonluktan vazgeçmedik. Birkaç hafta önce şampiyonluk adayı olarak gösterilmiyorduk. Ancak Fenerbahçemiz yeniden şampiyonluk adayı olarak gösterilmeye başlandı. Kadro kalitemizin genişliği ile sonuna kadar yarışı sürdürüp şampiyon olmak istiyoruz. Erol Hoca'ya da teşekkür ederiz. Şampiyonluktan bahsediyorsak, katkıları büyüktür. Duruşu, beyefendiliği ile bizde özel yeri olacaktır. İnşallah başarılı bir teknik adam olarak devam eder."

ZEKASIYLA GÖTÜRECEKTİR





"Emre Belözoğlu saha kenarında tecrübesiz olsa bile, futbol zekasıyla bu işi götürecektir. Ona inancımız sonsuzdur."

GERÇEKLERİ TÜRKİYE BİLİYOR





"Bazı tavırlar, işi saha içinden saha dışına taşımaya çalışıldığının göstergesidir. TFF ve hakemleri baskı altına alma çabasını görüyoruz. Son 15 yıldır Fenerbahçe'ye yapılanlara, yaşatılanlara dair tüm gerçekleri Türkiye iyi biliyor. Bu işlere gireceksek, bu konulardan şikayet edecek en büyük aday. Ancak bu konuları uzatıp polemik yaratmak istemiyoruz. Taraftarlarımızdan da ricam, her açıklamanın satır arasını okumayın. Biz işimize bakalım, şampiyonluğa yürüyelim. MHK'den ricamız var, tarafsız olmak için elinizden geleni yapın."

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