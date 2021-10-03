Ali Koç'tan hakem tepkisi ve Josef açıklaması: Kelimelerine dikkat etsin

Ali Koç mücadele sonrası basın mensuplarıyla bir araya geldi. Fenerbahçe Başkanı şu şekilde konuştu:

"Milli araya lider girmek güzel. Geçen sezon da böyleydi. Sonra baş aşağı gittik. Gerek hakem hataları, gerek takım, gerek Kadıköy'deki kayıplar... Birkaç vites artırmamız lazım tabii ki."

"ALLAH SAKATLIKTAN KORUSUN"

"İnanıyorum ki takım birbirine alıştıkça, yeniler alıştıkça, hoca takımı, takım hocayı tanıdıkça daha iyi olacak. Ona şüphem yok. Allah kazadan beladan sakatlıktan korusun. Fenerbahçe tam kadro olduğu sürece sonuna kadar şampiyonluk yarışında olacaktır."

"YUHALAMALARI DOĞRU DEĞİL"

"Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. İyi günde kötü günde yanımızdalar. İstem dışı olarak bazı oyuncuları yuhalamaları doğru değil. Biz kazanacaksak onlarla kazanacağız. Birazdan basket maçına gideceğiz. İnşallah o maç da güzel gider."

"KİMSENİN GÖZÜNDEN KAÇMIYOR"

"Bir rakibimizin, geçen sezonun sonlarına doğru başlayan, sistematik bir şekilde gerek kendi maçlarındaki hakemler üstünde kurdukları baskı gerekse de enteresan olanı, muhtemel şampiyon rakiplerinin maçlarından önce de algıya yeltenmeleri kimsenin gözünden kaçmıyor. Bundan birçok kulüp rahatsız. Bir kulüp daha açıklama yaptı. Ben lafı evirip çevirmem. Olay tribünlere oynamaksa benim de tribünüm var. Söz konusu kulüpten daha çok taraftarım var. Biz ağzımızdan çıkan laflara dikkat etmek zorundayız. Bu işin içinden çıkamayız. Bu rakibimiz başına gelmeyenlerden, ön görerek, yakışıksız bir şekilde şikayetçi. Geçen sezon bir hakem Fenerbahçe ile ilgili şirketlerde çalışıyor diye bir sürü laf ettiler. Sivas maçında Josef'in yaptığı dünyanın her yerinde kırmızı kart. Ona da gireceksin."

"HERKES KELİMELERİNE DİKKAT ETSİN"

"Bizi bulaştırmasınlar bu işe. İkinci hafta başladılar. Antalya 'nın penaltısı falan. Herkesin fikir birliğinde olduğu konuda bile konuştular. Durmazlarsa biz de başka kulvara gireriz. Herkes kaybeder. Rica ediyorum. Herkes kelimelerine dikkat etsin."

"MESUT ÖZİL BURAYA LİDER OLMAYA GELDİ"

"8-9 milyon euroya Kim Min-Jae'yi alabiliyorlarsa gelsin alsınlar bakalım. Mesut Özil, buraya Fenerbahçe'yi 7 sene sonra şampiyon yapacak kadronun lideri olmaya geldi."