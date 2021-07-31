Ali Koç'tan kripto para müjdesi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu ve kripto para konusuna açıklık getirdi.

BEKLEDİKÇE TEKLİFLER CAZİPLEŞTİ

"Kripto para işi... Bahis işinde olduğu gibi Türkiye'de kripto işi Avrupa 'dan çok önde. Yatırım açısından enteresan bir şekilde bizim ülkemiz Avrupa'dan ayrışıyor. Birçok kulüp Süper Lig'de kendi kripto para stratejilerini, iş birliklerini açıkladılar. Biz Fenerbahçe olarak sessiz kaldık. 10 ayrı firmayla, bazıları daha işleme başlamamış, yatırımcısını bulmuş, yurt içi dışı 1 seneyi aşkın süredir, öyle mi böyle mi yapalım, kendi kriptomuzu mu yapalım, iş birliği mi olsun diye her şeyi inceledik. Ne kadar iyi etmişiz de bekledik. Bekledikçe teklifler daha cazip hale geldi. Herkes Fenerbahçe'yi bekliyor. Hem borsa hem yatırımcı tarafı meğerse Fenerbahçe'yi bekliyor."

HATIRI SAYILIR BİR PARA GELECEK

"Buradan hatırı sayılır bir gelir imkanı yaratacağımıza inanıyoruz. Eli kulağında, az kaldı. Her alanda olduğu gibi, YouTube olur, destek kampanyası olur, kombine sayıları olur, Fenerbahçe taraftarı burada da Fenerbahçe'nin farkını, gücünü, ayrıcalığını göstereceğinden hiçbir şüphem yok. Fenerbahçe gücünü dijital dünyada gösterecek. Bu tatlı bir rekabet. Biz seviyeyi artırdıkça diğer kulüpler de yararlanacak. Bu güzel bir rekabet. Hepimiz kazanalım."

FENERCOIN ADI ALTINDA YAYINLAR OLDU

"Nasıl herkes Fenerbahçe'yi bekliyorsa, yatırımcılar borsalar. Sahtekalar da bekliyor. 'Fenercoin' adı altında yayın yapıyorlar. Kulüpten resmi bilgilendirme gelmedikçe Fenerbahçe'nin kripto parasını satanlara inanmayın, üzülürsünüz. Hassas bir konu. Mevzuatı çıkmamış bir konu. Hukuken bir yere bağlayamadığınız için dolandırıcılık yapmak kolay, dolayısıyla mağduriyetler olur. Halihazırda bile hukuk departmanımız bu dolandırıcılıkla ilgili pek çok girişim başlatmış durumda."