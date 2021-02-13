Ali Koç'tan Mustafa Cengiz ve Arda Turan yanıtı!

Süper Lig'de Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç maç sonu açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

"Fenerbahçe oynaması gerektiği gibi bir ilk yarı oynadı. Son 11 maçın 9'unu kazandık. 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet var. İstatistik olarak doğru yoldayız. Geçen hafta üzen bir mağlubiyet aldık. Biz inanıyoruz, onlar da inansın."

"Mustafa Cengiz'e şu an bir cevap vermeyeceğim ama yalanları, iftiraları, başta beni ve kulübümü hedef almaları... Biz buna yetişemeyiz. Algı operasyonu yapıyorlar. Sanmayın ki biz bunlara cevap vermeyeceğiz. Zamanı gelince arkadaşlar cevap verecek."

"Arda'ya az bile ceza verdiler!"

"Maçların saatlerinin öne çekilmesi normal. 86'dan beri en soğuk hava geliyormuş. Biz istemedik bugüne kadar ama istemeleri, olması çok normal."