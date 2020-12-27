Ali Koç'tan Samandıra çıkarması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kurmaylarıyla birlikte takımın antrenmanını takip etti.

27 Aralık 2020 Pazar - 16:37
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Süper Lig’de 15. haftayı Bay geçecek olan ve ligin 16. haftasında 4 Ocak Pazartesi günü saat 19.00’da Kasımpaşa ile Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda pas ve koordinasyon çalışmaları üzerinde duruldu. Dar alan organizasyonları ile devam eden idman çift kale maçla tamamlandı.
 
Ağrıları olan Jose Sosa çalışmalarını takımdan ayrı salonda gerçekleştirirken Mbwana Samatta, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Diego Perotti ve Tolga Çiğerci kendileri için hazırlanan özel programlar dahilinde çalıştı.
 
Ali Koç ve kurmayları Samandıra’da
 
Fenerbahçe’nin bugün gerçekleştirilen antrenmanına sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve beraberindeki yöneticiler de takip etti. Can Bartu Tesisleri’ne gelen Başkan Ali Koç, yöneticiler Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu, antrenman öncesi sarı-lacivertli futbolcularla bir araya geldi. Başkan Ali Koç, futbolcuların yeni yılını kutlarken, Başakşehir maçında ortaya koydukları mücadeleden ötürü de tebrik etti.
 
Ayrıca Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Mikael Askarov’un doğum günü de kutlandı. Ali Koç ve yöneticiler, Askarov’un yeni yaşını kutlarken, doğum gününde kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üfleyen Askarov da tebrikleri kabul etti. Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.
 

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Etiketler: ali koç fenerbahçe samandıra
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