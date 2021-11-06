Ali Koç'tan şaşırtan hareket: Bu ortamı gördükten sonra konuşmayacağım

Fenerbahçe Kulübü'nün Divan Kurulu'nda söz alan Başkan Ali Koç çok kısa konuştu. Başkan Koç, "Tam 5 saattir buradayız. 3 saattir ilgiyle konuşmacıları izliyorum. Bugün az konuşacaktım. Soruları cevaplamayı düşünmüyordum. Konuşacaklarımı da konuşmayı düşünmüyorum bu ortamı gördükten sonra. Görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim" dedi.

06 Kasım 2021 Cumartesi - 19:08
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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Kasım ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı.
 
Düzenlenen toplantıya; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, YDK Başkanı Vefa Küçük ve YKD üyeleri katıldı.
 
Ali Koç, yaptığı açıklamada, "5 saat olmak üzere buradayız. Yönetim kurulumuzun yüzde 80'i burada. Bazılarının sportif görevleri var, bazıları gelemedi. Kulübümüzün profesyonel kadrolarının hepsi burada. 5 saattir burada toplandık. Toplantının yarısı salondan ayrılmış vaziyette. 3 saattir de ilgiyle konuşmacıları izliyorum. Ahmet Bey ve Zafer Bey gibi insanlara çok cevabım var. Soruları cevaplamayı düşünüyordum ama konuşacaklarımı da konuşmamaya karar verdim. Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Bunlar bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı. 

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