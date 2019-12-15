Ali Koç'tan sert açıklama: Sabrım taşıyor

Sivasspor'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, maç sonunda radikal tedbirler alacaklarını söylerken, Fatih Terim ve Mustafa Cengiz'e cevap verdi.

15 Aralık 2019 Pazar - 19:52
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İşte Ali Koç'un 3-1'lik Sivasspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamalar:
 
"Puanlar açısından enteresan bir lig alıyor. Biz gerekli tedbirleri alacağız. Benim en çok üzüldüğüm konu sakatlıklar. Sadık'a çok üzüldüm, dizi iyi durmuyor. İnşallah minimum tahribatla atlatırız ama görünen o ki bayağı bir süre oynamayacak. Darbelere bağlı olmayan sakatlıklardan da bu sene çok çektik, demek ki biz bu sene bir şeyi yanlış yapıyoruz."
 
"OZAN TUFAN SAKİN OLMALIYDI"
 
"Ozan cezasını hafta içi çekecek. Rodrigues'in kırmızı kartı doğru. Ozan'ın kendine hakim olması gerekiyordu, 4. hakemle yaşadığı diyaloğu söyleyince hak veriyorum. Ama tasvip etmiyorum, sonuçta takımın liderlerinden biri. Bugün hakemin iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Bir şeye takılacaksam Ozan'a çok faul yapıldı ama Sivasspor'a 4 sarı kart verildi.
 
"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"
 
"Biz şampiyon olacağız, bu yoldan vazgeçmiş değiliz. Kaybedilmiş bir şey de yok. Biz bugün kötü oynadık, Sivasspor kazanmayı hak etti. Durum böyle."
 
"SABRIMI TAŞIRAN AÇIKLAMALAR VAR"
 
"Kaybedilen bir maçtan sonra algı değiştirmek istemiyorum ama %40 tartışmaları için söyleyeceklerim var. Başkan seviyesinde söylemler var. Sabrımızı taşıran seviyede. Sanki biz istemişiz, bizim için yapılmış. Yok efendim niye buluşmuşlar, %30'dan %40'a yükseltilmesi falan bizim için olmuş gibi, sabrımızı taşıracak seviyeye geldi bazı başkan seviyesindeki açıklamalar. Onlara da cevap vereceğim ama yeri burası değil"
 
FATİH TERİM SÖZLERİ
 
"Fatih Terim, reklam servislerinden, spor servislerine mesajlar gittiğini söyledi. Sizi ima ettiği belirtiliyor." şeklindeki soruya Ali Koç: "Beni kastettiyse, beni kastettiğini söylesin, söyleyeyim. Duymadığım konuda yorum yapmam doğru olmaz. Spor basınında en az laf söylenen hoca Fatih Terim. Fatih Terim'den daha çok korunan bir hoca yoktur spor basınında. Onun da nedenlerini zaman gelince açıklarız."

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