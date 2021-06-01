Ali Koç'un gözü EURO 2020'de! Ozan Tufan ve Szalai...

Teknik adam konusunda artık resmi bir karar vermesi beklenen Fenerbahçe, bir yandan yabancı teknik direktör gelişmelerini de yakından takip ediyor.



Başkan Ali Koç’un bizzat ilgilendiği ve çalışmaların tam merkezinde olduğu teknik direktör konusunda yoğun bir süreç yaşanıyor. Özellikle son dönemde EURO 2020 öncesinde Avrupa futbolundaki sirkülasyon dikkat çekiyor.

Avrupa’nın beş büyük ligi başta olmak üzere hemen hemen her ülkede ciddi bir teknik direktör trafiği göze çarpıyor.



EURO 2020’nin başlamasına sayılı günler kala sarı-lacivertlilerde gözler şimdiden iki isme çevrildi. A Milli Futbol Takımımız’da yer alan Ozan Tufan ve Macaristan Milli Takımı’nda oynayan Attila Szalai için önemli kulüpler devreye girdi.