Ali Koç'un gözü EURO 2020'de! Ozan Tufan ve Szalai...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç yeni teknik direktör ve futbolcu satışları için EURO 2020'yi bekliyor.

01 Haziran 2021 Salı - 8:44
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Teknik adam konusunda artık resmi bir karar vermesi beklenen Fenerbahçe, bir yandan yabancı teknik direktör gelişmelerini de yakından takip ediyor.
 
Başkan Ali Koç’un bizzat ilgilendiği ve çalışmaların tam merkezinde olduğu teknik direktör konusunda yoğun bir süreç yaşanıyor. Özellikle son dönemde EURO 2020 öncesinde Avrupa futbolundaki sirkülasyon dikkat çekiyor.
Avrupa’nın beş büyük ligi başta olmak üzere hemen hemen her ülkede ciddi bir teknik direktör trafiği göze çarpıyor.
 
EURO 2020’nin başlamasına sayılı günler kala sarı-lacivertlilerde gözler şimdiden iki isme çevrildi. A Milli Futbol Takımımız’da yer alan Ozan Tufan ve Macaristan Milli Takımı’nda oynayan Attila Szalai için önemli kulüpler devreye girdi.
 
Dev turnuvada gösterecekleri iyi bir performans sonrası bu isimlerin satışı gündeme gelebilir ve mevcut ilgiler resmi tekliflere dönüşebilir. İlk etapta yönetim bu iki ismi takımda tutmayı düşünüyor. Ancak gelecek iyi bir teklif karşısında ne yapılacağıyla ilgili B planı da hazırlanıyor.

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Etiketler: euro 2020 ali koç fenerbahçe
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