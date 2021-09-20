Ali Koç'un soyunma odası konuşması ortaya çıktı

"Sizlere güveniyorum"

Daha sonra soyunma odasına gelen Başkan Ali Koç da takıma sahip çıktı. “Kazanırken de kaybederken de biz bir takımız” ifadelerini kullanan Ali Koç, geçtiğimiz yıl savaşmayan görüntüye isyan ettiğini ancak bu yıl ilk 5 maçta sahada savaşan, kaybetmeyi kabullenemeyen takımı gördüğünü bundan dolayı da oyuncularına güvendiğini dile getirdi. Sık maç trafiğinde bu tip kötü maçlarında oynanabileceğini bunun da normal olduğunu söyleyen Başkan Ali Koç, “teknik heyete ve sizlere yönetim olarak güvenimiz tamdır, üzüldük ancak bizim için yarından itibaren yeni bir gün başlıyor” sözleri ile oyuncularına moral verdi.