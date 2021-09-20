Ali Koç'un soyunma odası konuşması ortaya çıktı

20 Eylül 2021 Pazartesi - 13:23
Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir
karşısında hesapta olmayan mağlubiyet alan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira ve daha sonra soyunma odasına gelen Başkan Ali Koç takıma destek verdi.
"Oyuncularını tek tek teselli eden Pereira, bugün iyi değildik, kendi kimliğimizden uzaktık, özellikle ilk yarıda uyuduk ve 45 dakikayı rakibe hediye ettik. Frankfurt
karşısında yüksek şiddetli bir oyun
oynadık bu açıdan değerlendirdiğimizde anlaşılabilir bir durum. Kafamızı kaldırıp önümüze bakacağız, takım ruhu, birbirimize inanç ve özgüvenle önümüzdeki maçtan itibaren Fenerbahçe gibi oynamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"Sizlere güveniyorum"
Daha sonra soyunma odasına gelen Başkan Ali Koç da takıma sahip çıktı. “Kazanırken de kaybederken de biz bir takımız” ifadelerini kullanan Ali Koç, geçtiğimiz yıl savaşmayan görüntüye isyan ettiğini ancak bu yıl ilk 5 maçta sahada savaşan, kaybetmeyi kabullenemeyen takımı gördüğünü bundan dolayı da oyuncularına güvendiğini dile getirdi. Sık maç trafiğinde bu tip kötü maçlarında oynanabileceğini bunun da normal olduğunu söyleyen Başkan Ali Koç, “teknik heyete ve sizlere yönetim olarak güvenimiz tamdır, üzüldük ancak bizim için yarından itibaren yeni bir gün başlıyor” sözleri ile oyuncularına moral verdi.