Ali Koç ve Fatih Terin'e gönderme!

TRT Spor 'a konuşan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı "VAR, bütün ülkelerde tartışılıyor. VAR konusunda kamuoyunun güncel bilgiye sahip olduğunu düşünmüyorum. 'Turkish VAR' diye bir sistem yok. Kim ne amaçla çıkardı bilmiyorum" açıklamasında bulundu.

Serdar Tatlı "Biz hakemlerimizden farklı bir uygulama istemiyoruz. VAR protokolünün kriterleri ne ise hakemlerimizin onları uygulamalarını istiyoruz. 'Turkish VAR' diye bir sistem yok. Kim ne amaçla çıkardı bilmiyorum. Bizden önceki kurullar da aynı talimatları vermişlerdir. Hakemlerin baskılardan etkilenmemesi için de onlarla eğitim yapıyoruz. VAR, bütün ülkelerde tartışılıyor. Belki de tartışılmasının ana nedeni, VAR protokolünün genel işleyişi hakkında bilgi eksikliği yaşanmasıdır. VAR'ın hangi konularda müdahale ettiğini kamuoyu doğru bilse, belki de bu kadar çok tartışma olmayacak. VAR konusunda kamuoyunun güncel bilgiye sahip olduğunu düşünmüyorum. 21 takımdan sadece 5'inden bize kurallar konusunda talep geldi. Kimse oyun kurallarını öğrenmek istemiyor. Buna futbolcusu da, teknik direktörü de dahil. Belki de öyle işlerine geliyor" dedi.

VAR kayıtlarının açıklanmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan MHK Başkanı Tatlı "VAR kayıtlarını dinlediğim zamanlar oldu. VAR kayıtlarının sızdırılması teknik olarak mümkün değil. VAR kayıtlarının açıklanmaması konusunda IFAB'ın tavsiyesi var. 'Açıklansın' diye bir madde yok. Açıklanmaması konusunda bir tavsiye var. Kayıtlar, VAR'ın uygulandığı ülkelerin tamamında açıklanmıyor ki. Hollanda 'da maçtan sonra eğitim amaçlı yapılmış; 'VAR nasıl çalışıyor' diye" ifadelerini kullandı.

Derbiden bir gün önce Tugay Kaan Numanoğlu'nun babasının yaptığı açıklamaları değerlendiren Tatlı, "Yapılan açıklamaları ertesi gün öğrendim. Derbi günü kendisiyle görüşmedim. Maç öncesi hakemimizle bir görüşme yapmayı gerek görmedim. Her yapılan algıya MHK olarak cevap vermemiz gerekiyor mu? Hakemin kendi ailesi şirketinde çalıştığını biliyoruz. İddialar doğru değil." ifadelerini kullandı.

Serdar Tatlı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hakem atamaları kurayla çekilsin şeklindeki önerisine ise "Avrupa'nın gelişmiş liglerinde böyle bir uygulamanın olmadığını görüyoruz. Dünyanın hiç bir ülkesinde böyle bir atama şekli yok. Yaptığımız sohbetlerde Uilenberg ve Roberto ile UEFA 'nın da çok öneride bulunmadığını biliyoruz. Ülke federasyonlarının insiyatifinde olan bir konudur, UEFA'nın görüşünü almak kaydıyla Federasyonlar bunu yapabilirse yapılabilir." şeklinde yanıt verdi.