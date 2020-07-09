Ali Koç, Yalçın Koşukavak'la görüştü

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon futbol koordinatörlüğü görevine getirilmek istenen Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Koşukavak'ın özellikle Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok'u da yanında istediği öğrenildi.

09 Temmuz 2020 Perşembe - 12:26
İLGİLİ HABERLER
TFF'den bir ilk! 7 ay sonra Fenerbahçe maçında... Fenerbahçe'de kadro değişiyor! İşte takımdan gidecek isimler Fenerbahçe'de transferde son dakika haberi! Yeni 'Kuyt' önerisi: Schürrle Jailson kulüp aramaya başladı Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre ile sözleşme imzaladı!

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun planlaması yapılırken, Başkan Ali Koç, özellikle teknik ekip anlamında köklü değişikliklere gitmek için görüşmelere başladı.
 
Şu anda takımın başında bulunan Tahir Karapınar'ı altyapı koordinatörlüğüne getirecek olan sarı-lacivertliler, futbol koordinatörlüğü görevi için de Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ı göreve getirmeyi planlıyor. Altay'ın başına geçtikten sonra İzmir ekibine iyi bir ivme kazandıran ve TFF 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Yalçın Koşukavak, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüştü ve önümüzdeki sezon için düşüncelerini aktardı. Koşukavak'ın Fenerbahçe'de görev almak istediğini belirttiği öğrenildi. Bu görüşmede Yalçın Koşukavak'ın Ali Koç'tan istediği bir diğer isim de Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok oldu. Hilmi Bozok'la Altay'da çok uyumlu çalıştıklarını ve bunun da başarı getirdiğini söyleyen Koşukavak, Bozok'la birlikte sarı-lacivertli ekibe gelmek istiyor.
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'de stoper krizi sona eriyor! Dev transfer... Fenerbahçe'de stoper krizi sona eriyor! Dev transfer...
Futbolcu Patrich Schick'in kız kardeşi reklam için soyundu! Futbolcu Patrich Schick'in kız kardeşi reklam için soyundu! Fenerbahçe derken Caner Erkin Galatasaray'la...Fenerbahçe derken Caner Erkin Galatasaray'la... Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçının ardından spor yazarlarının görüşleriAytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçının ardından spor yazarlarının görüşleri
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.