Ali Koç yine hızlı başladı! Lucas Biglia Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, bu sezon Fatih Karagümrük'te çok iyi performans gösteren Lucas Biglia ile anlaşmaya vardı.

17 Mayıs 2021 Pazartesi - 9:18
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Süper Lig'de sezonu 3.sırada tamamlayarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor.
 
FENER GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
 
Sarı-Lacivertliler, Fatih Karagümrük forması giyen Lucas Biglia'nın transferi için görüşmelere başladı. 35 yaşındaki Arjantinli ön liberonun İstanbul ekibiyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

 
35 MAÇTA 3 GOL, 2 ASİST
 
Lucas Biglia bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla Süper Lig'de çıktığı 35 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
 
Tecrübeli ön libero kariyerinde Lazio, Milan gibi dev kulüplerin formasını giydi.

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