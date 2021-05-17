Ali Koç yine hızlı başladı! Lucas Biglia Fenerbahçe'de

17 Mayıs 2021 Pazartesi - 9:18
Süper Lig'de sezonu 3.sırada tamamlayarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor.
FENER GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Sarı-Lacivertliler, Fatih Karagümrük forması giyen Lucas Biglia'nın transferi için görüşmelere başladı. 35 yaşındaki Arjantinli ön liberonun İstanbul
ekibiyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
35 MAÇTA 3 GOL, 2 ASİST
Lucas Biglia bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla Süper Lig'de çıktığı 35 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Tecrübeli ön libero kariyerinde Lazio
, Milan
gibi dev kulüplerin formasını giydi.