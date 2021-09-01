Ali Koç Zanka ve Samatta'nın Fenerbahçe'den ayrıldığını duyurdu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın 'Az önce konuştum' programına katıldı. Başkan Koç canlı yayında sarı-lacivertli gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

"Kumpasta yatan 2 ayrı ekip var. Bunlardan biri Aziz Yıldırım ve ekibi. Kendisi açık bir şekilde neler beklediğini söyledi. Tribünlere yollatacağım seni dedi. İşler kötü giderse yollanır başkan."

"Fenerbahçe'nin başkanı olmuş bir şahıs, Fenerbahçe'nin kötü gitmesinden medet umuyor, açık açık söylüyor. Bir nevi darbe bu. Sandık orada, seçimler ortada. Biri başkan olmak istiyorsa sandık orada. Er meydanına çıksın. Çıkacağım desin, yarın genel kurul çağrısı yaparım"

"Fenerbahçe 2015/16'da eksi 30 milyonla girmiş. 29 olmuş. 16/17'de eksi 20 olması gerekirken 36.7 olmuş. En kötüsü 2017/18'de, gelmemizden önceki sezon, 10 milyon eksi olması gerekirken 57.5 milyon euro eksimiz olmuş."

"Samatta gidiyor"



"Samatta gidiyor. Belki de bitmiştir. Perotti, Avrupa 'da birkaç kulüple konuşuyor. Her türlü fesih edilecek. Program bitmeden belli olur."

"Caulker, Çin'den gelen teklifi şu an değerlendirmiyor"



"Caulker, Çin'den gelen teklifi şu an değerlendirmiyor. Türkiye'den de gelen çok iyi teklifler var. Yardımcı olmaya çalışıyoruz."

"Sorun çıkartırsalar, sorun çıkartırım"



"Şu an yollarımızı ayıracağımız ama sorun çıkaran oyuncular var. Sorun çıkarana sorun çıkarırız. 1 tanesi için hatırı sayılır bonservis alıyorduk. Gitmem diye tutturdu. UEFA ile sorunlarımızı da çözecekti. Böyle davranan başkaları olursa devre arasında nasıl teklif gelirse gelsin mayısa kadar otururlar. Sorun çıkartırsalar, sorun çıkartırım. Çift yönlü ilişki. Birkaç arkadaş iyi düşünsün."

"Vitor Pereira, şampiyon olmak ve hesap kesmek istiyor. Var gücüyle çalışıyor. Bu kadar çok çalışan bir hocayla çalışmadım bugüne kadar."

"Halil, 'Bonservisimi alırsanız Fenerbahçe'de oynamak isterim' dedi."



"Halil, 'Bonservisimi alırsanız Fenerbahçe'de oynamak isterim' dedi. Bizim FFP yüzünden kulübünün istediği şartları vermemiz mümkün değildi. Kiralık olarak Galatasaray 'a gitmesi daha uygundu. Uzun süredir Galatasaray'ı beklemiş. Şansı bol olsun. İyi bir aileden geliyor. Yolu açık olsun. Hayırlı olsun."

"Dorukhan, Beşiktaş'la anlaşamıyordu, Ocak ayında boşa çıkacaktı. Teknik kadromuz çok beğeniyordu. İlgilenebileceğimizi söyledim. Ahmet Nur Çebi, Ocak ayında size gelirse gönül koyarım dedi. Ahmet Nur Çebi, Dorukhan karşılığında milli takımda oynayan, sözleşmesinin bitmesine 4 yıl olan bir oyuncuyu istedi. Ben de bunu anlatamayız dedim. Biz de bir daha oyuncuyu düşünmedik."

"Sead Kolasinac, transfer listemizde yok"



"Sead Kolasinac, transfer listemizde yok. Bizle temasa geçtiler. Taleplerini söylediler. Yanılmıyorsam 3 milyon imza parası, 3x3 kontrat. İlgilenmedik."

"Rossi'de transfer bedeli yok"



"Rossi'de transfer bedeli yok. Geriye tek bir santrfor kaldı. Hocamızın istediği, sola ileri geri 90 dakika koşacak bir oyuncu bekliyor. Biz oyuncuyla anlaşma noktasına geldik. 2 Eylül'e yetişir mi, yetişmez mi göreceğiz."

"Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon omuz omuza versin futbolda her şeyi değiştirir."

TFF'ye 250 milyon TL'lik tazminat davasıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Biz ilk davamızı, o yıl Şampiyonlar Ligi 'ne gidememenin euro üzerinden maliyetini hesaplayarak açtık."

"Bu ülkenin, Fenerbahçe'ye bir teşekkür borcu var. Bu örgüt karşısında ilk duran Fenerbahçe camiasıdır."

"Aziz Yıldırım iyilik nasibini almamış bir davranış sergiliyor son yıllarda. Ben kimseden kaçmam, sakin olduğuma bakmayın. Amerika ’daki gibi istediğiniz yerde çıkalım. Taraftarımız görsün. "Aziz Yıldırım benim karşıma çıkmazsa, ben sizin karşınıza çıkacağım" dedim. Cesareti varsa; istediği yerde, istediği kanalda… Ama önce iyi bir Fenerbahçeli ise Fenerbahçe TV’de…"

"İyilikten nasibini almamış duruş sergiliyor son dönemde. Sakin olduğuma falan bakmayın. Ben kimseden kaçmam, korkmam demiyorum, kimseden kaçmam. Defalarca dedim, çıkalım konuşalım karşılıklı dedim. İstediğiniz yerde çıkalım. O olmadı. Son seçimde de artık ben yeter dedim. Hala talebime cevap yok. Aziz Yıldırım çıkmazsa ben çıkarım dedim. Cesareti varsa ve kulübe dediği kadar aşıksa... Şahsi ihtirasları kulübün ötesine geçmiştir. Cesareti varsa istediği yerde, istediği zaman..."

"O kadar öfkelenen, sinirlenen, Fenerbahçe'nin büyük menfaatlerini düşünen, gereğini yapacağım, tribünleri üstüne salacağım diyen adam 24 saat sonra Fenerbahçe stadına gelemedi. Gelmedi değil GE-LE-ME-Dİ!"

"Biz Pelkas'ı yollasak Pelkas gitmez"



"ABD'deki Diego Rossi'yi getirince hemen döndüler Pelkas gidiyor dediler. Biz Pelkas'ı yollasak Pelkas gitmez. 40 yıllık Fenerbahçeli oldu. Keza Attila Szalai..."

"Bu hoca sistemini de Mesut'un etrafında kurdu"



"Mesut - Pereira arasında bozuk diye hava yaratıyorlar. Hocayla Mesut ile bu konuyu konuşmadım. Hoca o maçta Muhammed tercihini yaptı. Bu olabilir futbolda. Kimse isminden dolayı oynamayacak bu hocanın gözünde. Bu hoca sistemini de Mesut'un etrafında kurdu. Benim tahminim bu maç özelinde, haftada 3 maç kaldıramayabilir demiş olabilir. Bir rahatsızlığı da vardı. Kaptanlarla bir görüşmem olacak önümüzdeki günlerde prim sistemiyle ilgili. Orada da sorarım Mesut'a."

"Son 2 yılda yapılan indirimlerle Messi transferi sanki Türk kulüpleri yaptı"



"Ben yayıncı kuruluşa kızmıyorum. Onların kendisine de söyledim. Son 2 yılda yapılan indirimlerle Messi transferi sanki Türk kulüpleri yaptı"

"Zanka ayrıldı. Mbaye Niang ile hiç görüşmedik."

"Fenerbahçe Token'dan 2 saatte 436 milyon TL gelir elde edildi. Başka bir kulüp söyledi geçenlerde, başka bir şirketle 1.5 senede 25 milyon euro gelir elde etmiş. Biz 2 saatte 43 milyon euro elde ettik. Bu 25 senelik bir işbirliği, inişleri çıkışları olacak. Fenerbahçe Kulübü, Fener Token'dan iki saatte 496 Milyon TL gelir elde etti."

"Fenerbahçe 2015/16'da eksi 30 milyonla girmiş. 29 olmuş. 16/17'de eksi 20 olması gerekirken 36.7 olmuş. En kötüsü 2017/18'de, gelmemizden önceki sezon, 10 milyon eksi olması gerekirken 57.5 milyon euro eksimiz olmuş."

"Göreve geldikten 10 gün sonra UEFA çağırdı, bu ne rezalet diye. Elimizden geldiğince durumu anlatmaya çalıştık. UEFA bize men vermedi, projelerimize inandı."