Ali Muhammed yeniden Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko ve A Milli Basketbol Takımı'ndaki performansıyla tarihe geçen Ali Muhammed (eski adıyla Bobby Dixon) sporculuk kariyerinin ardından sarı-lacivertli takıma hizmet etmeye devam edecek. Anlaşmaya göre Ali Muhammed, "Fenerbahçe Beko A Takım Bireysel Gelişim Antrenörü ve Altyapı Elçisi” olarak görev yapacak.

14 Ekim 2021 Perşembe - 13:27
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Fenerbahçe Beko'nun efsane oyuncusu Ali Muhammed, başarıyla dolu sporculuk kariyeri sonrası sarı-lacivertli kulübe hizmet etmeye devam edecek. Ali Muhammed yapılan anlaşmaya göre "Fenerbahçe Beko A Takım Bireysel Gelişim Antrenörü ve Altyapı Elçisi” olarak görev yapacak. 
 
İşte sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama: "Adını basketbol tarihimize altın harflerle yazdırmış olan Ali Muhammed, başarılarla dolu sporculuk kariyerinin ardından, erkek basketbol organizasyonumuzun idari kadrosunda yer alarak Fenerbahçe basketboluna hizmet etmeye devam edecek.
 
Kulübümüz ile Ali Muhammed arasında yapılan anlaşmaya göre değerli ismimiz, “Fenerbahçe Beko A Takım Bireysel Gelişim Antrenörü ve Altyapı Elçisi” olarak şubemizde görev yapacaktır.
 
Kariyeri boyunca birçok genç sporcuya ve sporcu adayına ilham kaynağı olmuş Ali Muhammed, erkek basketbol şubemizdeki yeni görevinde hem altyapı takımlarımızda hem de Fenerbahçe Koleji Safiport ekibimizde genç sporcularımızın donanım ve mental gelişimi için gerekli koordinasyonu sağlayacak.
 
Aynı zamanda Fenerbahçe Beko A Takımı’nda oyuncuların bireysel gelişimi için teknik ekibimizde önemli bir görev üstlenecek olan Ali Muhammed; basketbol birikimini, "bireysel gelişim antrenörü" rolü altında kullanacak.
 
Yeni görevi için İstanbul’a gelen Ali Muhammed, bu akşam 20.45’te başlayacak UNICS Kazan mücadelesi için salonumuzda olacak ve kendisi için maç öncesinde bir tören düzenlenecek.
 
Ali Muhammed’i taraftarlarımızla birlikte bir kez daha karşılayacağımız bu özel etkinliğin başlangıç saati 20.15’tir. Mücadele için salonumuzda olacak taraftarlarımızın, etkinlik saatini dikkate alarak salona giriş yapmaları önemle rica olunur.
 
Ali Muhammed’in yeni görevinin yanı sıra altyapı takımlarımızdaki ve Fenerbahçe Koleji Safiport ekibimizdeki yapılanmanın detaylarına ilişkin önümüzdeki dönemde bir basın toplantısı düzenlenecek ve toplantı tarihi hakkında basın mensuplarımız ilerleyen günlerde bilgilendirilecektir."
 
Bu akşam tören düzenlenecek
 
Ali Muhammed için bu akşam 20.45’te başlayacak Unics Kazan mücadelesi öncesinde bir tören düzenlenecek. Törenin başlangıç saatinin 20.15 olacağı açıklandı.

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Etiketler: ali muhammed fenerbahçe
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