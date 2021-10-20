Ali Palabıyık ve Halis Özkahya'ya UEFA'dan görev

Norveç'in Bodo şehrindeki Aspmyra Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakada, Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ali Saygın Ögel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

Bir diğer FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya ise, Romanya 'nın CFR Cluj ile Hollanda 'nın AZ Alkmaar takımları arasında aynı gün oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi D grubu müsabakasında düdük çalacak.