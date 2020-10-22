Ali Şen'den olay şampiyonluk açıklaması! "Boşuna masraf yapmasınlar, Nisan ayında şampiyon..."

1981-1983 ve 1994-1998 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığını yapan Ali Şen, sarı lacivertli ekibin bu sezon Nisan ayında şampiyonluğunu ilan edeceğini ve önümüzdeki 5 yıl kupalara ambargo koyacağını savundu.

22 Ekim 2020 Perşembe - 13:20
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Fenerbahçe'nin unutulmaz başkanlarından Ali Şen, sarı lacivertli ekibin şampiyonluk için iddialı bir kadro kurduğu Süper Lig 2020-21 sezonunu değerlendirdi ve şampiyonluk favorisini açıkladı.
 
1981-1983 ve 1994-1998 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığını yapan Ali Şen, sarı lacivertli takımın bu yıl ipi göğüsleyeceğini ve önümüzdeki 5 yıl kupalara ambargo koyacağını söyledi.
 
Deneyimli spor adamı ayrıca, "Diğer takımlar boşuna masrafa girmesin. Bu sezon şampiyon Fenerbahçe. Nisan ayında ilan ederler." ifadelerini kullandı.
 
Ali Şen'in Türkiye Gazetesi'ne verdiği röportajdan ilgili bölüm şu şekilde:
"Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğerleri 'Şampiyon olacağız' diye boşuna masrafa girmesinler. Bu sezon şampiyon Fenerbahçe. İnanılmaz güçlü, şampiyonluğunu nisan ayında ilan eder ve önümüzdeki beş yıl kupalara ambargo koyar, şampiyonluğu kimseye kaptırmaz. Artık Fenerbahçe’nin her alanda öne çıkacağı yeni bir dönem başlıyor."
 
 

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Etiketler: Ali Şen Fenerbahçe şampiyon
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