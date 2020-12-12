Ali Şen: Fenerbahçe, bir gün Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen, Azerbaycan'da yayımlanan CBC Sport televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu.

12 Aralık 2020 Cumartesi - 0:01 | Son Güncelleme : 12 12 2020 - 0:00
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Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen, Azerbaycan'da yayımlanan CBC Sport televizyonu Perviz Musayev ve Elçin Cafarov'un sunuculuğunu yaptığı Türkiye'den Futbol programına katıldı ve Fenerbahçe'yi değerlendirdi.
 
"Erol Bulut'u Türkiye'ye ben getirmiştim"
 
"Yahşi Presidentimiz Ali Koç gayet güzel çalışıyor, Türkiye'nin daha iyi yerlere gelmesi için çalışıyor. Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı kesin, tecrübelerime dayanarak söylüyorum. President'in yahşi olması önemli, Ali Koç'un olması çok önemli. 18 futbolcu transfer ettik, 18 futbolcudan 2-3 kadro çıkar. Erol Bulut'u Türkiye'ye ben getirmiştim. Emre Belözoğlu da orada, yeni bir Alex Ferguson olacaklar inşallah." dedi.
 
"Bir gün Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacak"
 
"Futbolcunun inanması lazım. 1996 yılında biz Manchester United'ı, Manchester'da yendik Fenerbahçe olarak. Bunu tekrarlanayacağız inşallah. Bu sene hiçbir takımımız iyi olmadı, üzüldük ama ben her şeyi başarabileceğimizi düşünüyorum. Ben inanıyorum ki Avrupa'da yavaş yavaş şampiyonlar şampiyonu olacağız. Manchester United'ı yendiğimizde, bir gün gelecek, Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak Türkiye'ye inecek demiştim. O şampiyon kadro da inşallah Bakü'ye gidip dostluk maçı yapacak.

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