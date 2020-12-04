Allahyar Sayyadmanesh Leicester City'i yıktı

Allahyar Sayyadmanesh'in forma giydiği Zorya Luhansk, UEFA Avrupa Ligi'nde Cengiz ve Çağlar'ın takımı Leicester City'i devirdi.

04 Aralık 2020 Cuma - 7:57
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UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda Ukrayna ekibi Zorya Luhansk ile İngiliz temsilcisi Leicester City karşı karşıya geldi. Zorya maçı 1-0 kazandı.
 
Zoryla Luhansk'a galibiyeti getiren golü Fenerbahçe'den kiraladıkları Allahyar Sayyadmanesh 84. dakikada attı. Allahyar oyuna 81. dakikada dahil oldu.
 
Söyüncü sakatlandı
 
Leicester City'de milli futbolcularımız Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder maça ilk 11'de başladı. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, 4 yıl, 7 ay, 4 gün sonra ilk kez aynı kulüp için mücadele etti. Çağlar Söyüncü, sakatlığının atlatmasının ardından 10 maç sonra sahalara geri döndü ama yeniden sakatlandı. 
 
Gruptan çıkmayı garantileyen Leicester, bu beraberliğin ardından 10 puanla liderliğini sürdürdü. Zorya Luhansk puanını 6 yapsa bile gruptan çıkma şansını sürdüremedi.
 

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Etiketler: Zorya Luhansk allahyar leicester
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