Almanlardan yıllar sonra gelen Mesut Özil itirafı!

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller, Mesut Özil hakkında "Böyle gitmemeliydi. Hatalar yapıldı." dedi.

26 Şubat 2021 Cuma - 13:42
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Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller de sonunda ülke olarak hata yaptıklarını kabul etti.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Alman kamuoyu tarafından haksız yere linç edilen, Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'e yanlış yapıldığını vurgulayan Keller, Bild'e şu açıklamayı yaptı:
 
"Milli Takım'a önemli hizmetler veren Mesut böyle gitmemeliydi. Hatalar yapıldı. Kendisine koronavirüs süreci normalleştikten sonra görüşmek istediğimi ilettim."

 
Fritz Kellerden Mesut Özil itirafı: Böyle gitmemeliydi
 
Bilindiği gibi Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Özil'e uzlaşma mektubu gönderdiğini duyurmuştu. Özil ise F.Bahçe'nin kendisi için düzenlendiği imza töreninde 'Almanya Milli Takımı'na geri dönüş olabilir mi?' sorusuna ise "Almanya Milli Takımı'nda asla bir daha oynamam. Kendilerine başarılar diliyorum" yanıtını vermişti.

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Etiketler: mesut özil almanya futbol federasyonu fritz
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