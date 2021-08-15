Almanların efsanesi Gerd Müller hayatını kaybetti

1970'te yılın oyuncusu seçilen, 1972'de ise Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü alan efsane Alman Gerd Müller 75 yaşında hayatını kaybetti.

15 Ağustos 2021 Pazar - 14:49 | Son Güncelleme : 15 08 2021 - 15:32
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Almanya Milli Takımı ve Bayern Münih'te sayısız başarıya imza atan dünya futbolu efsanesi Gerd Müller, 75 yaşında hayatını kaybetti. Bayern Münih Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Bayern, Gerd Müller olmadan bugün hepimizin sevdiği bu kulüp olamazdı. Adı ve hatırası sonsuza kadar yaşayacak" ifadeleri kullanıldı.
 
Bayern formasıyla 607 resmi maça çıkan ve 566 gol kaydeden Müller, aynı zamanda 365 golle Bundesliga tarihinin en çok gol atan oyuncusu rekorunu da elinde bulunduruyor. Efsane golcü, Almanya Milli Takımı formasıyla ise 62 maçta 68 gol kaydetme başarısı göstermişti.

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Etiketler: gerd müller
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