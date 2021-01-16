Almanya'da ırkçılık skandalı! İnceleme başlatıldı

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Birinci Futbol Ligi’nin (Bundesliga) 16. haftasında oynanan Union Berlin-Bayer Leverkusen karşılaşmasında, konuk ekibin Afganistan kökenli oyuncusu Nadiem Amiri’ye yönelik ırkçı hakaret edildiği iddiasının ardından olaya ilişkin inceleme başlattı.

16 Ocak 2021 Cumartesi - 22:40
İLGİLİ HABERLER
Mesut Özil'den Fenerbahçe paylaşımı! İstanbul'a geliyor Fenerbahçe'nin yeni stoperi Attila Szalai İstanbul'da! Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! Antalyaspor - Trabzonspor: 1 - 1 Medipol Başakşehir: 1 - Demir Grup Sivasspor: 1

DFB, Union Berlin-Bayer Leverkusen maçında Amiri’nin ırkçı hakarete uğradığı iddiasını inceleyecek
 
DFB tarafından yapılan açıklamada, söz konusu karşılaşmanın son bölümünde meydana geldiği söylenen olayın DFB’nin kontrol komitesi tarafından inceleneceği ifade edilerek, Berlinli futbolcu Florian Hübner’in rakibi Amiri’ye ırkçı içerikli hakaret ettiğine ilişkin şüphelerin bulunduğu belirtildi.
 
DFB Kontrol Komitesi Başkanı Anton Nachreiner, ilk adım olarak tüm tarafların görüşlerinin alınacağını, buna paralel olarak da ellerinde bulunan malzemenin değerlendirileceğini ifade etti.
 
Nachreiner, bu olayın nasıl sonuçlanacağından bağımsız olarak DFB’nin sahalarda herhangi bir şekilde ırkçılığa ve ayrımcılığa müsamaha göstermeyeceğini kaydetti.
 
Öte yandan Bayer Leverkusen Kulübünden yapılan açıklamada, Amiri’nin Union Berlinli futbolcunun özrünü kabul ettiği belirtildi.
 
Amiri'nin sözlerine yer verilen açıklamada, söz konusu futbolcunun soyunma odasına gelerek özür dilediğini ifade etti.
 
Bayer Leverkusenli futbolcu Jonathan Tah, özel televizyon kanalı DAZN'e yaptığı açıklamada, sahada tartışmalar yaşandığını belirterek, "Amiri, ebeveynlerinin kökeninden dolayı hakarete uğraması çok acı. Bu böyle olmaz, bunun sonuçları olacağını umut ediyorum." ifadesini kullandı.
 
Bundesliga’nın 16. haftasında 15 Ocak’ta oynanan karşılaşmada, Union Berlin sahasında Bayer Leverkusen’i 1-0 mağlup etmişti.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
İngilizler Mesut Özil'i duyurdular! Fenerbahçe ile sözleşmesinde büyük sürpriz... İngilizler Mesut Özil'i duyurdular! Fenerbahçe ile sözleşmesinde büyük sürpriz...
Adil Gevrek Youssouf Ndayishimiye için Galatasaray'dan istediği ücreti açıkladıAdil Gevrek Youssouf Ndayishimiye için Galatasaray'dan istediği ücreti açıkladı Trabzonspor'da Berat Özdemir'den sonra bir transfer daha! Hem de Juventus'tanTrabzonspor'da Berat Özdemir'den sonra bir transfer daha! Hem de Juventus'tan Ve Galatasaray İrfan Can Kahveci bombasını patlattı! Sponsor desteği...Ve Galatasaray İrfan Can Kahveci bombasını patlattı! Sponsor desteği...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.