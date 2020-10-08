Almanya'da Joachim Löw'den A Milli Takım'a övgü

A Milli Takım ile 3-3 berabere kalan Almanya 'da teknik direktör Joachim Löw, maç sonunda açıklamalar yaptı.

'ÇOK KEYİFLİ BİR MAÇTI'

Maçı değerlendiren Löw, "Çok keyifli bir maçtı, 6 gol izledik. Bizim açımızdan hayal kırıklığı oldu. Hep öne geçip, son saniyelerde gol yiyip berabere bitirmek bizim için üzücüydü." dedi.

'TÜRKİYE'Yİ İYİ BULDUM'

Löw sözlerini, "Türkiye'yi iyi buldum. Son 2-3 senedir geliştiler. Çok teknik ve iyi oyunculara sahipler." ifadeleriyle sürdürdü.