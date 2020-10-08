Almanya'da Joachim Löw'den A Milli Takım'a övgü

Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Joachim Löw, A Milli Takım ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

08 Ekim 2020 Perşembe - 0:50
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A Milli Takım ile 3-3 berabere kalan Almanya'da teknik direktör Joachim Löw, maç sonunda açıklamalar yaptı.
 
'ÇOK KEYİFLİ BİR MAÇTI'
 
Maçı değerlendiren Löw, "Çok keyifli bir maçtı, 6 gol izledik. Bizim açımızdan hayal kırıklığı oldu. Hep öne geçip, son saniyelerde gol yiyip berabere bitirmek bizim için üzücüydü." dedi.
 
'TÜRKİYE'Yİ İYİ BULDUM'
 
Löw sözlerini, "Türkiye'yi iyi buldum. Son 2-3 senedir geliştiler. Çok teknik ve iyi oyunculara sahipler." ifadeleriyle sürdürdü.

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