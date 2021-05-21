Almanya iyice şaşırdı! Anadolu Efes'e vize zorluğu

Anadolu Almanya'nın Köln kentinde 28-30 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Euroleague öncesi büyük bir skandal yaşanıyor. Almanya Efes yönetim kurulu üyeleri ve spor cu ailelerinin yaptığı vize başvurusunu reddetti. Aynı zamanda Euroleague'in ana sponsorları, yayıncı kuruluş olan Bein Spor çalışanlarının yanı sıra diğer organizasyonu takip edecek olan diğer medya mensuplarına da vize veriyor.

Euroleague yetkilileri ve Köln Belediyesi'nin girişimlerine rağmen olumlu sonuç alınamazken, uluslararası bir turnuva düzenleyen Almanya'nın organizasyona uluslararası basını almaması büyük şaşkınlık yarattı.

Futbolda olduğu gibi Euroleague'in turnuvayı Köln'den başka bir yere alması gerektiği konusunda fikir birliği ortaya çıkarken, 'Nasıl Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul 'dan alındıysa, Final-Four'un da Köln'den alınması gerekli' görüşü ağırlık kazandı.

Final-Four'da İtalyan ve İspanyol sporcuların eşleri ve çocukları bulunabilecekken, Türk sporcuların ailelerinin yanı sıra yönetici ve medya mensupları da bu organizasyonu takip edemeyecek.