Almanya - Macaristan: 2-2

EURO 2020'nin ölüm grubu olarak nitelendirilen F grubunda Almanya ve Macaristan karşılaştı. Müthiş maçta Macaristan 2 kez öne geçmesine rağmen Almanya rakibine karşılık verdi ve müsabaka 2-2 sona erdi. Macaristan 2 puanla şampiyonaya veda etti. Almanya 4 puanla turladı.

24 Haziran 2021 Perşembe - 0:32
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EURO 2020'nin ölüm grubu olarak nitelendirilen F grubunda Almanya ve Macaristan karşılaştı. Müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
 
Almanya'nın gollerini 66. dakikada Havertz ve 84. dakikada Goretzka kaydetti. Macaristan'da ise 11. dakikada Adam Szalai 68. dakikada Schafer golleri kaydetti.
 
Bu sonuçla Almanya 4 puanla üst tura yükseldi. Macaristan 2 puanla şampiyonaya veda etti.
 
SON 16 TURUNDA İNGİLTERE-ALMANYA EŞLEŞMESİ
 
Öte yandan bugün oynanan karşılaşmaların ardından son 16 turunda İngiltere-Almanya eşleşmesi ortaya çıktı. Bu iki takım, 29 Haziran Salı günü İngiltere'nin Londra şehrindeki Wembley Stadında çeyrek finale yükselebilmek için karşı karşıya gelecek.

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