Almanya - Macaristan: 2-2

24 Haziran 2021 Perşembe - 0:32
EURO 2020'nin ölüm grubu olarak nitelendirilen F grubunda Almanya
ve Macaristan
karşılaştı. Müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Almanya'nın gollerini 66. dakikada Havertz ve 84. dakikada Goretzka kaydetti. Macaristan'da ise 11. dakikada Adam Szalai 68. dakikada Schafer golleri kaydetti.
Bu sonuçla Almanya 4 puanla üst tura yükseldi. Macaristan 2 puanla şampiyonaya veda etti.
Öte yandan bugün oynanan karşılaşmaların ardından son 16 turunda İngiltere-Almanya eşleşmesi ortaya çıktı. Bu iki takım, 29 Haziran Salı günü İngiltere'nin Londra
şehrindeki Wembley Stadında çeyrek finale yükselebilmek için karşı karşıya gelecek.