Almanya - Türkiye

MAÇTAN DAKİKALAR

27' Savunma arasına gönderilen pasa ceza sahası içi sol çaprazında kontrol eden Julian Draxler bekletmeden pasını ceza yayı sol çaprazına hareketlenen Julian Brandt'a gönderiyor. Tecrübeli oyuncu yerden vuruşunu yapıyor ancak kalecimiz Mert Günok sol köşeye uz