Almanya - Türkiye

07 Ekim 2020 Çarşamba - 20:57
| Son Güncelleme : 07 10 2020 - 22:19
AMilli Futbol Takımımız özel maçta deplasmanda Almanya
ile karşı karşıya geliyor.
A Milli Takım, Almanya maçının ardından, UEFA
Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Moskova
'da Rusya
'ya konuk olup, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul
'da Sırbistan
'ı ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
27' Savunma arasına gönderilen pasa ceza sahası içi sol çaprazında kontrol eden Julian Draxler bekletmeden pasını ceza yayı sol çaprazına hareketlenen Julian Brandt'a gönderiyor. Tecrübeli oyuncu yerden vuruşunu yapıyor ancak kalecimiz Mert Günok sol köşeye uz
25'
Kullandığımız serbest vuruşta Yusuf Yazıcı havadan pasını barajın arkasına doğru gönderiyor. Bu noktaya hareketlenen Ozan Tufan
vuruşunu yapıyor ancak bu vuruş beklediği gibi etkili olmuyor ve doğrudan kaleci Bernd Leno'nun üzerine doğru gidiyor.
23' Almanya'da Draxler, Okay Yokuşlu'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Julian Draxler
19' Ceza yayının gerisinde topla buluşan Yusuf Yazıcı sol ayağı ile yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Bernd Leno sol köşeye uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başarıyor.
18'
Almanya'da Rüdiger, Efecan Karaca
'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördüSarı Kart - Antonio Rüdiger
16' Ceza yayının biraz gerisinde topla buluşan Florian Neuhaus doğrudan kaleyi düşünüyor ancak meşin yuvarlak doğrudan kalecimiz Mert Günok'un üzerine doğru gidiyor.
12' Mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamıyoruz. Kullanılan serbest vuruşta Yusuf Yazıcı ortasını altıpas çizgisine doğru gönderiyor. Savunmadan seken top ceza sahası içi sağ çaprazında Efecan'ın önünde kalıyor.
6' Gol iptal! Robin Koch sağ çaprazda topla buluşuyor ve pasını penaltı noktasının önüne doğru hareketlenen Luca Waldschmidt'e gönderiyor. Luca Waldschmidt'in vuruşunda kalecimiz Mert Günok meşin yuvarlağı altıpas sol tarafına doğru çeliyor.
2' Sol kanattan gelişen atağımızda Yusuf Yazıcı son çizgiye inerek meşin yuvarlağı altıpas sol çaprazına doğru çeviriyor ancak bu noktaya hareketlenen Efecan Karaca topu kontrol edemiyor.
1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.
İlk 11'ler
ALMANYA: Leno, Koch, Henrichs, Rüdiger, Schulz, Emre Can
, Neuhaus, Waldschmidt, Draxler, Brandt, Havertz
TEKNİK DİREKTÖR: Joachim Löw
TÜRKİYE: Mert, Nazım, Merih, Kaan, Hasan
Ali, Okay, Ozan, Efecan, Emre, Yusuf , Enes
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş