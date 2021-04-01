Almanya'ya Kuzey Makedonya'dan büyük şok! Eljif Elmas...

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde büyük sürpriz yaşandı. Almanya, Kuzey Makedonya'ya evinde 2-1 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini Pandev ve Eljif Elmas kaydetti.

01 Nisan 2021 Perşembe - 7:41
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2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Almanya, Kuzey Makedonya'yı konuk etti.
 
Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Pandev ile öne geçen Kuzey Makedonya, 63. dakikada İlkay Gündoğan'ın penaltı golüne engel olamadı ve skora denge geldi.
 
 
Dakikalar 85'i gösterdiğinde ise sahneye Eljif Elmas çıktı ve skoru 2-1'e getirdi.
 
Kalan bölümde başka gol olmadı ve Kuzey Makedonya, Almanya'yı 2-1 mağlup etti. Eljif'in Eljif'in golünden birkaç dakika önce ise Almanya'da Werner net bir fırsattan faydalanamadı.
 
 
Bu sonuçla birlikte üçüncü maçların ardından iki takımın da puanları 6'ya yükseldi.
 
Üçüncü hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:
 
- B Grubu:
Yunanistan-Gürcistan: 1-1
İspanya-Kosova: 3-1
 
- C Grubu:
Litvanya-İtalya: 0-2
Kuzey İrlanda-Bulgaristan: 0-0
 
- D Grubu:
Bosna Hersek-Fransa: 0-1
Ukrayna-Kazakistan: 1-1
 
- F Grubu:
Avusturya-Danimarka: 0-4
Moldova-İsrail: 1-4
İskoçya-Faroe Adaları: 4-0
 
- I Grubu:
Andorra-Macaristan: 1-4
İngiltere-Polonya: 2-1
San Marino-Arnavutluk: 0-2
 
- J Grubu:
Ermenistan-Romanya: 3-2
Almanya-Kuzey Makedonya: 1-2
Lihtenştayn-İzlanda: 1-4

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Etiketler: 2022 Dünya Kupası Almanya Makedonya
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