Alpaslan Öztürk adım adım Trabzonspor'a...

Sezon sonu kontratı bitecek olan Hosseini ile uzun süredir temas halinde olan Trabzonspor Yönetimi, oyuncuyla anlaşabilmiş değil. İranlı stoperin menajeri görüşmelerde sıkıntı yaratırken, Bordo-Mavililer alternatif isimlere yöneldi.

Fırtına’nın radarında iki yerli savunmacı var: Alpaslan Öztürk ve Arda Kızıldağ...