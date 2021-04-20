Alpaslan Öztürk adım adım Trabzonspor'a...

Göztepe ile sözleşmesi sona erecek olan Alpaslan Öztürk Trabzonspor'a imza atmak üzere.

20 Nisan 2021 Salı - 10:58
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Sezon sonu kontratı bitecek olan Hosseini ile uzun süredir temas halinde olan Trabzonspor Yönetimi, oyuncuyla anlaşabilmiş değil. İranlı stoperin menajeri görüşmelerde sıkıntı yaratırken, Bordo-Mavililer alternatif isimlere yöneldi.
 
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Geçtiğimiz yıl da gündemde olan Alpaslan’ın sözleşmesi, lig sonunda Göztepe ile bitiyor. A Milli Takım kadrosuna çağrılan Alpaslan ile başta Galatasaray olmak üzere diğer büyük kulüpler de ilgileniyor. Arda ise bu sezon gösterdiği performansla vitrine çıktı. Gençlerbirliği’nin 22 yaşındaki stoperinin 1 yıl kontratı var. Arda Kızıldağ’ın adı Beşiktaş’la da ciddi şekilde geçiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, iki ismi de beğendiği öğrenildi.

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Etiketler: Alpaslan Öztürk trabzonspor
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