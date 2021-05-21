Alpaslan Öztürk Galatasaray'da 3 yıllık anlaşma

Göztepe ile yollarını ayıran Alpaslan Öztürk Galatasaray'la 3 yıllık anlaşmaya vardı.

21 Mayıs 2021 Cuma - 7:33
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Galatasaray transfere hızlı bir giriş yaptı. Bugün Alpaslan Öztürk ile menajeri Ömer Kızılkoca, TT Stadyumu'na giderek Galatasaray ile resmen masaya oturdu. Taraflar 3 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına vardılar. Göztepe ile sözleşmesi bu ay sonu biten Alpaslan Öztürk, resmi imzayı haziran ayında atacak.
 
27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Göztepe formasıyla 27 maça çıkıp 3 gol kaydederken A Milli Takım'a seçilme başarısı da gösterdi. Alpaslan Öztürk bu anlaşma için sarı kırmızılı kuılüpten 1. yıl (5.5 milyon TL) 2.yıl (6,5 milyon TL) 3.yıl ise (7,5 milyon TL) alacak. 

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Etiketler: Alpaslan Öztürk galatasaray
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