Alpaslan Öztürk Galatasaray'da 3 yıllık anlaşma

21 Mayıs 2021 Cuma - 7:33
Galatasaray transfere hızlı bir giriş yaptı. Bugün Alpaslan Öztürk ile menajeri Ömer Kızılkoca, TT Stadyumu'na giderek Galatasaray
ile resmen masaya oturdu. Taraflar 3 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına vardılar. Göztepe ile sözleşmesi bu ay sonu biten Alpaslan Öztürk, resmi imzayı haziran ayında atacak.
27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Göztepe formasıyla 27 maça çıkıp 3 gol kaydederken A Milli Takım'a seçilme başarısı da gösterdi. Alpaslan Öztürk bu anlaşma için sarı kırmızılı kuılüpten 1. yıl (5.5 milyon TL) 2.yıl (6,5 milyon TL) 3.yıl ise (7,5 milyon TL) alacak.