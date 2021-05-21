Alpaslan Öztürk Galatasaray'da 3 yıllık anlaşma

27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Göztepe formasıyla 27 maça çıkıp 3 gol kaydederken A Milli Takım'a seçilme başarısı da gösterdi. Alpaslan Öztürk bu anlaşma için sarı kırmızılı kuılüpten 1. yıl (5.5 milyon TL) 2.yıl (6,5 milyon TL) 3.yıl ise (7,5 milyon TL) alacak.