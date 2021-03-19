Alpaslan Öztürk için sıraya girdiler!

Geçen yaz ve Ocak ayındaki transfer dönemlerinde Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu, sezon sonu için ise Galatasaray 'ın istediği yönündeki haberlere konu olan Alparslan Öztürk ile ilgili, Belçika doğumlu futbolcunun temsilcisi Ömer Kızılkoca önemli açıklamalar yaptı.

"Görüşmelerimiz devam ediyor"



Kızılkoca, "Geçen yaz, Alparslan için Göztepe'ye iki teklif geldi. Ama kulüpler anlaşma sağlayamadı. Alparslan'ın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Şu anda 4 kulüp beni aradı. Bir fikir teatisi yaptık. Henüz bir takımla anlaşmadık ama görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

"Göztepe'den çağrı gelmedi"



Ömer Kızılkoca, "Alparslan, Göztepe'yi evi gibi hissediyor; ama sosyal medyada taraftar neden sözleşme uzatmıyor gibi tepkiler gösteriyor; fakat bizden kaynaklanan bir sorun yok. Yönetim yeni sözleşme yapmak için bizi çağırmadı. Kulüp politikası böyle demek ki; ama bize davet gelirse bu davete icabet ederiz" şeklinde konuştu.

Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif var mı?



"Galatasaray ve Fenerbahçe sizi aradı mı?" sorusuna ise bu konuyla ilgili yorum yapmak istemediğini söyleyerek yanıt veren Kızılkoca, "Belçika'dan iki takımdan teklif aldık; bunu da değerlendiriyoruz. Ama Türkiye Ligi önde, her futbolcunun da 4 büyük takımda oynamak şeklinde bir hayali var. Elbette ki farklı bir gelişme olmazsa tercihini büyük takımlardan yana kullanır" dedi.

"A Milli Takım'dan davet bekliyor"



Daha önce Belçika genç milli takımlarında forma giyen Alparslan'ın A Milli Takım'da olmak istediğini belirten Kızılkoca, "Son 5-6 haftalık performansına baktığımızda milli takımı da hakettiğini düşünüyorum. A Milli Takım'dan davet bekliyor" diye konuştu.

Alpaslan Öztürk'ün performansı

