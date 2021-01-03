Alpaslan Öztürk imzayı atıyor

Göztepe'de sözleşmesi sona erecek olan Alpaslan Öztürk, İzmir kulübüyle kontrat imzalayacak.

03 Ocak 2021 Pazar - 15:30
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Sezon başında adı Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'le anılan ancak transferi gerçekleşmeyen deneyimli oyuncuyla bu hafta masaya oturulacağı öğrenildi. Başkan Mehmet Sepil'in Alpaslanın sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak istediği ve olası bir transfer durumunda oyuncunun kulübe para kazandırarak gitmesini planladığı bildirildi.
 
Alpaslan'ın da vitrine çıktığı Göztepe ile sözleşme yenilemeye sıcak baktığı kaydedildi. Sarı-kırmızılılara 2018-2019 sezonunda Elazığspor'da gelen Alpaslan, ilk senesinde 30 resmi maça çıkıp 3 gol attı. Geçen sezon 25 müsabakada 7 golle oynayan 27 yaşındaki futbolcu, bu yıl ise 8 maçta görev alıp 1 kez fileleri sarstı. Asıl mevkisi orta saha olmasına rağmen stoperde forma giyen Alpaslan sakatlığından dolayı son 2 karşılaşmada görev alamadı.
 

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Etiketler: Alpaslan Öztürk göztepe
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