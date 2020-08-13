Alpaslan Öztürk transferinde takas gündemde...

Süper Lig’de 3 sezondur kalesini koruyan Portekizli yıldız Beto’yla yollarını ayıran Göztepe, 1 numaralı forma için arayışta.

13 Ağustos 2020 Perşembe - 16:06 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 16:08
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Göz-Göz’ün daha önce gündeme aldığı isimlerden Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu İbrahim Sehic, İttifak Holding Konyaspor’la anlaşırken, Medipol Başakşehir’de 2 yıldır Mert Günok’un gerisinde yedek kalan, A Milli Takım’da ilk 11’deki yerini de kaybeden Volkan Babacan’ın ise Muslera’nın sakatlığıyla Galatasaray’a imza atması bekleniyor. 
 
Göztepe, Fenerbahçe’de 2018-19’da birinci kaleci olup geçen sezon Altay Bayındır’ın arkasında yedek bekleyen Harun Tekin, Belçika ekibi Antwerp’in yanı sıra A Milli Takım kadrosunda da yer alan Sinan Bolat ve Konyaspor’dan ayrılacağı öğrenilen Serkan Kırıntılı için nabız yokluyor.
 
Bu isimlere Süper Lig’den Beşiktaş dahil birçok kulübün daha talip olması transferde Göz-Göz’ün işini zorlaştırıyor.
 
Harun’un transferinin stoper Alpaslan Öztürk’e talip olan Fenerbahçe’yle takas yoluyla gerçekleşebileceği iddia edildi.
 
Sarı-kırmızılılar, koronavirüs pandemisi nedeniyle yeni sezonda yürürlüğe girecek yabancı kuralının 1 yıl ertelenmesi üzerine kaleye yabancı alternatif de bakıyor.
 

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