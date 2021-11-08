Alperen Şengün'den 12 sayı, 5 ribaunt

NBA lideri Warriors, Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets'ı 120-107 yendi. Milli basketbolcu 12 sayı, 5 ribaunt üretti.

08 Kasım 2021 Pazartesi - 10:14
İLGİLİ HABERLER
NBA'de Furkan Korkmaz şov! Cedi Osman 17 sayı, 2 ribaunt! Alperen Şengün 10 sayı, 5 asist Fenerbahçe Beko, deplasmanda CSKA Moskova'yı devirdi Hidayet Türkoğlu yeniden başkanlığa seçildi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, Alperen Şengün'ün 12 sayılık katkı yaptığı Houston Rockets'ı 120-107 mağlup etti.
 
NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Warriors, seyircisi önünde oynadığı Rockets maçını da kazanarak art arda 4. kez parkeden üstün ayrıldı.
 
Warriors'ta Jordan Poole 25 sayı, 5 asist, Stephen Curry 20 sayı, 3 top çalma ve Otto Porter 15 sayı, 9 ribauntla oynadı. Mağlubiyet serisi 8 karşılaşmaya çıkan Rockets'ta Jae'Sean Tate 21 sayı, 10 ribaunt, Daniel Theis 14 sayı, 5 ribaunt ve Alperen Şengün 12 sayı, 5 ribaunt üretti.
 
Cavaliers, Knicks deplasmanında kazandı
 
Cleveland Cavaliers, kenardan oyuna giren Ricky Rubio'nun 37 sayı, 10 asistle yıldızlaştığı New York Knicks maçını 126-109 kazandı. İspanyol oyun kurucu Rubio, 37 sayı ve 8 üç sayılık basketle iki alanda da kariyer rekorunu kırdı.
 
26 sayı, 9 ribaunt, 5 asist üreten Evan Mobley ve 18 sayı, 17 ribauntla "double double" yapan Jarrett Allen, Cavaliers'ın peş peşe 4. galibiyetini elde etmesinde önemli rol üstlendi. Cedi Osman ise 2 sayı, 5 ribaunt, 2 asistlik katkıda bulundu.
 
Knicks cephesinde Julius Randle 19 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ve Derrick Rose 17 sayı, 5 asistle mücadele etti.
 
Sonuçlar
 
Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 103-116
 
Sacramento Kings-Indiana Pacers: 91-94
 
Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 101-94
 
New York Knicks-Cleveland Cavaliers: 109-126
 
Orlando Magic-Utah Jazz: 107-100
 
Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 99-94
 
Golden State Warriors-Houston Rockets: 120-107
 
Los Angeles Clippers-Charlotte Hornets: 120-106

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Alperen Şengün NBA
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Kayserispor beraberliğinin ardından Fenerbahçe cephesinde son dakika gelişmesi! Ali Koç tamam derse Vitor Pereira istifa... Kayserispor beraberliğinin ardından Fenerbahçe cephesinde son dakika gelişmesi! Ali Koç tamam derse Vitor Pereira istifa...
Mesut Özil ve Sosa isyanı çıktı Vitor Pereira hakkında inanılmaz bir iddia ortaya attı! 'Günahı boynuna ama beraber batalım...'Mesut Özil ve Sosa isyanı çıktı Vitor Pereira hakkında inanılmaz bir iddia ortaya attı! 'Günahı boynuna ama beraber batalım...' Erman Toroğlu, Şansal Büyüka, Ahmet Çakar... Hesap Fatih Terim'e kesildi! Muslera, Emre Kılınç, Mostafa Mohamed, Halil isyanı...Erman Toroğlu, Şansal Büyüka, Ahmet Çakar... Hesap Fatih Terim'e kesildi! Muslera, Emre Kılınç, Mostafa Mohamed, Halil isyanı... Ali Koç ve Vitor Pereira'ya 'Galatasaray' maçına kadar süre! Fenerbahçe'de kaos Kadıköy'de Aziz Yıldırım bombasıAli Koç ve Vitor Pereira'ya 'Galatasaray' maçına kadar süre! Fenerbahçe'de kaos Kadıköy'de Aziz Yıldırım bombası
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.