Alperen Şengün'den 21 sayı 8 ribaund 3 asist 1 top çalma

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, ilk maçta Cleveland Cavaliers karşısında 21 sayı 8 ribaund 3 asist 1 top çalma 4 blokla oynadı.

11 Ağustos 2021 Çarşamba - 9:37
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2021 NBA Seçmeleri'nde Houston Rockets'ın 1. turda 16. sıradan seçtiği Alperen Şengün, NBA Yaz Ligi'ne damga vurmaya devam ediyor.
 
Houston Rockets'ın Detroit Pistons'ı 111-91 mağlup ettiği maçta galibiyetin mimarlarından olan Alperen Şengün, yakaladığı istatistiklerle bir kez daha tam not aldı. Detroit Pistons karşısında 24 dakika 49 saniye süre alan milli basketbolcu, 21 sayı 8 ribaund 3 asist 1 top çalma 4 blokla oynadı.
 
Thomas & Mack Center'da göz dolduran Alperen Şengün, karşılaşmayı 8/14 saha içi, 1/2 üçlük ve 4/6 serbest atış isabetleriyle tamamladı.

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Etiketler: alperen şengün nba
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