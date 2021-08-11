Alperen Şengün'den 21 sayı 8 ribaund 3 asist 1 top çalma

11 Ağustos 2021 Çarşamba - 9:37
2021 NBA
Seçmeleri'nde Houston
Rockets'ın 1. turda 16. sıradan seçtiği Alperen Şengün, NBA Yaz Ligi'ne damga vurmaya devam ediyor.
Houston Rockets'ın Detroit
Pistons'ı 111-91 mağlup ettiği maçta galibiyetin mimarlarından olan Alperen Şengün, yakaladığı istatistiklerle bir kez daha tam not aldı. Detroit Pistons karşısında 24 dakika 49 saniye süre alan milli basketbolcu, 21 sayı 8 ribaund 3 asist 1 top çalma 4 blokla oynadı.
Thomas & Mack Center'da göz dolduran Alperen Şengün, karşılaşmayı 8/14 saha içi, 1/2 üçlük ve 4/6 serbest atış isabetleriyle tamamladı.