Alperen Şengün'den 8 ribaunt, 5 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yeni sezon öncesi hazırlık maçında Houston Rockets, konuk ettiği Washington Wizards'ı 125-119 mağlup etti.

NBA'de 2021-22 sezonu öncesinde oynanan 4 hazırlık maçında, milli oyuncular Houston Rocketslı Alperen Şengün ile Cleveland Cavalierslı Cedi Osman sahaya çıktı.

Houston Rockets'ın ağırladığı Washington Wizards'ı 6 sayı farkla mağlup ettiği maçta 25 sayıyla oynayan Kevin Porter, galibiyette başrolü oynadı. Mücadelede 13 dakika sahada kalan Alperen Şengün ise 3'ü hücum olmak üzere 8 ribaunt, 5 sayı, 3 asist, 1'er blok ve top çalmayla galibiyete katkı sağladı.

Chicago Bulls'un konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 131-95 yendiği karşılaşmada ise Zach LaVine, attığı 25 sayıyla takımına galibiyeti getiren oyuncu oldu.